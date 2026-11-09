FPÖ – Schuch-Gubik: „SPÖ-Versorgungsschacher um Babler ist nur noch beschämend!“

Wien (OTS) -

„Früher hat sich die Sozialdemokratie Gedanken darüber gemacht, wie die Österreicher Arbeit finden und mit ihrem Einkommen auskommen können. Heute dreht sich in der SPÖ offenbar alles nur noch um eine einzige Frage: Wo lässt sich der gescheiterte Noch-Vizekanzler Andreas Babler möglichst bequem und hochdotiert versorgen? Dieser schamlose ‚Versorgungsschacher‘ im roten Dunstkreis ist nur noch beschämend!“, kritisierte heute FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik.

Besonders entlarvend seien die jüngsten Medienberichte, wonach nach dem ÖGB offenbar auch die Volkshilfe bei einer möglichen Babler-Unterbringung auf Distanz gehe – aus Sorge um das eigene Image. „Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Der Mann, den die SPÖ den Österreichern als Vizekanzler zumutet, ist offenbar selbst im eigenen roten Umfeld als Personalentscheidung ein derartiges Risiko, dass man um seinen Ruf fürchtet! Ein vernichtenderes politisches Armutszeugnis kann es kaum geben“, so Schuch-Gubik.

„Während arbeitslose Österreicher Bewerbungen schreiben, AMS-Termine absolvieren und jeden Euro zweimal müssen, soll für Babler offenbar das rote Versorgungsnetzwerk die Jobsuche übernehmen. Während Familien vor den nächsten Energierechnungen zittern und Eltern nicht wissen, wie sie ihren Kindern Weihnachtsgeschenke ermöglichen sollen, beschäftigt sich die SPÖ mit der beruflichen Zukunft ihres eigenen Parteichefs. Früher kämpfte die SPÖ für Arbeitsplätze der Menschen, heute schachert sie um Versorgungsposten für ihre eigenen Funktionäre. Diese abgehobene rote Selbstbedienungsmentalität ist ein Schlag ins Gesicht aller leidgeplagten Österreicher. Es ist einfach nur noch zum Genieren!“, stellte Schuch-Gubik abschließend klar.