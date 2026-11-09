Wiener Gesundheitsförderung – WiG lud zur 9. Wiener Selbsthilfe Konferenz 2026 ins Rathaus

Wien (OTS) -

Bereits zum neunten Mal lud die Wiener Gesundheitsförderung – WiG vergangene Woche zur Wiener Selbsthilfe Konferenz in das Wiener Rathaus. Rund 70 Personen aus Selbsthilfegruppen und Interessierte nahmen an der diesjährigen Wiener Selbsthilfe Konferenz teil, die unter dem Titel „Was bewegt die Selbsthilfe?“ stand. „Die regelmäßige Vernetzung von Selbsthilfegruppen stellt eine wertvolle Ergänzung unseres Gesundheitssystems dar. Der Austausch zwischen Selbsthilfe-Aktiven bringt neue Impulse und unterstützt die Menschen dabei, ihre Gesundheit aktiv zu fördern“, hebt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, bei der Eröffnung der Wiener Selbsthilfe Konferenz hervor. „Alle zwei Jahre geben wir den Selbsthilfegruppen diesen Rahmen, um sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen, neue Ideen für ihre Arbeit zu sammeln und sich untereinander zu vernetzen. Die Wiener Selbsthilfe Konferenz macht sichtbar, wie viel Bewegung und Entwicklung in der Selbsthilfe steckt“, unterstreicht Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Vielfältiges Programm mit neuen Perspektiven

Nach der Eröffnung durch Stadtrat Peter Hacker, WiG-Geschäftsführer Dennis Beck und Monika Frank von Alzheimer Austria und als Vertreterin des Beirats, erwartete die Teilnehmer*innen ein vielseitiges Programm rund um das Thema „Was bewegt die Selbsthilfe?“. Interaktive Vorträge und Gruppenarbeiten zeigten neue Perspektiven und Anregungen für die Praxis in der Selbsthilfearbeit. Insbesondere wurden die Fragen „Wie lässt sich das Miteinander in Selbsthilfegruppen stärken? Welche verborgenen Ressourcen liegen in der Gruppe und wie können sie genutzt werden?“ thematisiert. Darüber hinaus erfuhren die Teilnehmer*innen mehr über die Zusammenhänge zwischen Körper und mentalem Wohlbefinden. Denn regelmäßige und gezielte Bewegung steigert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch spürbar die Lebensqualität und schenkt neue Energie für den Alltag. Die Konferenz bot auch ausreichend Gelegenheit, gemeinsam zentrale Anliegen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Erkenntnisse aus den Gesprächsrunden wurden anschließend im Plenum präsentiert. Um die Inhalte möglichst nah an den Bedürfnissen der Wiener Selbsthilfegruppen auszurichten, wurde das Konferenzprogramm partizipativ entwickelt. Der Beirat der Wiener Selbsthilfe Konferenz, bestehend aus Selbsthilfe-Aktiven, war daher maßgeblich in die Programmgestaltung eingebunden. Die Wiener Selbsthilfe Konferenz 2026 wurde als Öko-Event ausgerichtet und aus Mitteln des Fonds Gesundes Österreich gefördert.

Mehr Informationen über die Wiener Selbsthilfe Konferenz finden Sie hier.