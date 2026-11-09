Hammer/Grüne zu Novemberpogrom-Gedenken: Nie wieder ist jetzt!

Wien (OTS) -

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde jüdisches Leben in Österreich brutal zerstört. Synagogen und Bethäuser brannten, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden geplündert, tausende Jüdinnen und Juden wurden misshandelt und verhaftet, viele ermordet. „Die Novemberpogrome waren kein plötzlicher Ausbruch von Gewalt, sondern das Ergebnis jahrelanger Hetze, Ausgrenzung und Entrechtung – und sie geschahen vor aller Augen, unter dem Beifall und dem Schweigen vieler. Die Erinnerung daran ist für uns Mahnung und Auftrag zugleich“, sagt Lukas Hammer, Sprecher der Grünen für Rechtsextremismus, Antisemitismus und Gedenkpolitik, anlässlich des heurigen Jahrestags der Novemberpogrome.

Mit großer Sorge blickt Hammer auf die Gegenwart: „Antisemitismus und Hass werden wieder lauter – auf unseren Straßen, in unseren Schulen und im Netz. Jüdinnen und Juden werden bedroht und angefeindet, jüdische Einrichtungen müssen rund um die Uhr geschützt werden, und das Existenzrecht Israels wird offen infrage gestellt. Das dürfen wir niemals als Normalität hinnehmen. Berechtigte Kritik an den Handlungen einer israelischen Regierung darf nicht als Legitimation für Hass und Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden in Österreich missbraucht werden.“

Gerade deshalb dürfe sich Gedenken nicht auf Rituale und Sonntagsreden beschränken, betont Hammer: „Unsere Geschichte verpflichtet uns, nicht zu schweigen. Wir müssen entschlossen gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit auftreten – in Worten und in Taten. Das heißt: konsequente Strafverfolgung, wirksames Vorgehen gegen Hass im Netz, Stärkung von Prävention und politischer Bildung sowie verlässliche Unterstützung für Meldestellen und zivilgesellschaftliches Engagement.“

Abschließend richtet Hammer einen Appell an Politik und Gesellschaft: „Jüdinnen und Juden müssen in Österreich sicher und ohne Angst leben können. Dafür tragen wir alle Verantwortung. Nie wieder ist jetzt!“