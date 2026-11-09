Ärztekammer für Tirol lehnt Ausweitung von Apothekenkompetenzen entschieden ab

Innsbruck (OTS) -

Die Ärztekammer für Tirol spricht sich entschieden gegen Überlegungen aus, den Kompetenzbereich von Apotheken erheblich auszuweiten. Anlass sind Beiträge in den ORF-Radionachrichten, in denen mögliche zusätzliche Aufgaben für Apotheken thematisiert wurden. Die dabei genannten Vorschläge reichen von der Abgabe rezeptpflichtiger Medikamente bis hin zur unfallmedizinischen Versorgung und stoßen bei der Tiroler Ärzteschaft auf deutliche Kritik.

Aus Sicht der Ärztekammer würden derartige Maßnahmen einen erheblichen Eingriff in jene Tätigkeiten darstellen, die nach österreichischem Recht Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind. Auch der häufig gezogene Vergleich mit anderen Ländern greife zu kurz. Unterschiedliche Gesundheitssysteme, Versorgungsstrukturen und Kompetenzverteilungen ließen nur eingeschränkt Rückschlüsse auf die Situation in Österreich zu.

Ärztekammerpräsident Dr. Stefan Kastner zeigt sich über die im Beitrag geäußerten Überlegungen empört: „Das Bestreben, dem Mangel an Kassenärztinnen und Kassenärzten durch eine Erweiterung der Kompetenzen von Apotheken entgegenzuwirken, lenkt von den dringend notwendigen Reformen im Kassensystem ab. Die Behandlung mit rezeptpflichtigen Medikamenten muss auch weiterhin in ärztlicher Hand bleiben.“

Anhand des im Beitrag genannten Beispiels einer Mittelohrentzündung verdeutlicht Kastner die Problematik: „Für eine korrekte Diagnose ist eine eingehende Untersuchung des Ohres mittels eines Otoskops erforderlich. Auf Basis dieser Untersuchung erfolgt die medizinische Beurteilung und gegebenenfalls die entsprechende Behandlung. Das Ärztegesetz regelt aus gutem Grund eindeutig, dass die Diagnose und Behandlung von Krankheiten ausschließlich durch Ärztinnen und Ärzte erfolgen dürfen.“

Kritisch sieht die Ärztekammer zudem, dass entsprechende Vorschläge aus der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) stammen, die Gesundheitsministerin Schumann untersteht.

Die Ärztekammer für Tirol appelliert daher an die politischen Verantwortlichen, von Eingriffen in den ärztlichen Vorbehalt Abstand zu nehmen und den Fokus auf strukturelle Reformen zu legen, die eine hochwertige und sichere Patientenversorgung in Österreich gewährleisten. „Nur eine langfristige Attraktivierung und Stärkung des Kassensystems kann die derzeit bestehenden Versorgungsprobleme wirksam lösen und die Funktionsfähigkeit der kassenärztlichen Versorgung nachhaltig sicherstellen“, betont Kastner.