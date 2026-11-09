AVISO: Tagung NOW! Wasser & Moorschutz in Europa und Österreich

Wien (OTS) -

Steigende Temperaturen, häufigere Dürren, und Starkregenereignisse führen zu einer massiven Änderung der Wasserbilanz in unserem Land und in ganz Europa. Dies bringt eine Destabilisierung unserer bereits stark beeinträchtigten Landschaften und natürlichen Ökosysteme mit sich. Um einen positiven Blick auf die Zukunft zu richten, laden Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung gemeinsam mit dem NABU Deutschland ein, erfolgreiche Initiativen zum Thema Gewässer- und Moorschutz aus Österreich und Deutschland kennenzulernen. Der NABU-Klimafonds ist einer dieser Initiativen, die zeigt, dass es geht: Gemeinsam mit REWE wird die Wiedervernässung von Mooren gefördert, um CO₂-Emissionen zu senken, die Biodiversität zu stärken und natürliche Lebensräume zu erhalten.

Wir freuen uns, Gestalter:innen, Wegbegleiter:innen und Projektpartner:innen, die sich für unsere Gewässer und Moore einsetzen, zusammenzuführen.

Die Veranstaltung ist Teil der Schwerpunktwoche „KLIMATAGE“ der REWE International AG.

Datum: 12.11.2026, 16-18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Ankersaal, Absberggasse 27 / Stiege 3 / 3. Stock, 1100 Wien (im Kulturhaus Brotfabrik)

Moderation: Karin Haselböck

Als zusätzliches Highlight feiern Blühendes Österreich BILLA gemeinnützige Privatstiftung, Farming for Nature und suske consulting als Partnerinnen dieses Jahr gemeinsam. Ab 18.30 Uhr folgt die Jahresfeier Farming for Nature unter der Leitfrage „Bäuerin, Bauer sein – ein Beruf fürs Leben?“

Es wird ein Livestream zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zu den vorgestellten Projekten:

NABU-Klimafonds

Renaturierung eines Feuchtlebensraumes in Hohenau

Rettungsinsel Ibmer Moor

Agenda

Begrüßung 16.00-16.10 Uhr

Claudia Riebler & Maria Patek, Vorständinnen Blühendes Österreich

Best Practices,16:10-17:00 Uhr

Life AMooRe Österreich, Christiane Machold, Projektleitung

KEYNOTE: Der NABU-Klimafonds, Daniel Rieger, Fachbereichsleitung Transformation & Allianzen und Mitglied der Geschäftsleitung NABU Deutschland

Im Dialog: Christiane Machold, Daniel Rieger, Robert Nagele (Vorstand BILLA AG & Vorstand Blühendes Österreich)

Projektpräsentationen, 17:00-17:45 Uhr

Feuchtgebiets-Hotspot Kühlteich Hohenau, Thomas Zuna-Kratky, Obmann Verein Auring

Moor- und Vogelschutz im Ibmer Moor, Angelika Wimmer, Projektleitung Interreg Projekt „Moore“

Im Dialog: Angelika Wimmer, Hamed Mohseni (BILLA Vertriebsdirektor Region 3), Gábor Wichmann (Geschäftsleitung BirdLife Österreich & Vorstand Blühendes Österreich), und Klaudia Atzmüller (Geschäftsführung Ja! Natürlich, Bereichsleitung Eigenmarken)

Sektempfang, 17.45 – 18:30 Uhr

Ab 18.30 Uhr: Farming for Nature: „Bäuerin, Bauer sein – ein Beruf fürs Leben?“

Um Anmeldung unter [email protected] oder 0676/7117450 wird gebeten. Eine kurzfristige Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!