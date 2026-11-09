  • 09.11.2026, 14:00:32
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AMA-Marketing: Moritz Forster wird neuer Marketingleiter

Moritz Forster übernimmt mit 1. November 2026 die Leitung der Abteilung Marketing und Markenmanagement. Er verantwortet künftig sämtliche Marketingaktivitäten des Unternehmens.

Wien (OTS) - 

Forster ist seit April 2023 bei der AMA-Marketing tätig. Als Marketing Manager war er zunächst für Getreide, Brot und Gebäck zuständig, im Juli 2025 folgte die Teamleitung für pflanzliche Produkte. Als Abteilungsleiter folgt er Michael Scheuch-Schmid nach. Sein Verantwortungsbereich erweitert sich auf das Marketing für tierische und pflanzliche Lebensmittel, die Qualitätsprogramme AMA-Gütesiegel und AMA-Biosiegel sowie das Gütesiegel AMA GENUSS REGION.

Vor seinem Wechsel zur AMA-Marketing war Forster viereinhalb Jahre im Marketing von McDonald’s Österreich tätig. Seine Schwerpunkte lagen auf digitalem Marketing, Brand Experience und der zielgruppengerechten Ansprache von Konsumentinnen und Konsumenten.

Der 36-Jährige schloss das Studium Wirtschaftsrecht mit Spezialisierung Marketing an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Anschließend absolvierte er einen Masterlehrgang in Marketing an der Bologna Business School.

“Moritz Forster kennt unseren Auftrag und hat ein ausgeprägtes Gespür dafür, wie wir unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Gerade bei der Vielfalt unserer Qualitätsprogramme kommt es darauf an, ihre jeweiligen Stärken klar und zielgruppengerecht zu vermitteln. Bei der Einführung des AMA-Gütesiegels für Getreide hat er im Marketing bewiesen, dass er unterschiedliche Interessen zusammenführen und Vorhaben konsequent zum Erfolg bringen kann. Ich freue mich, dass wir die Abteilungsleitung mit einem Marketingspezialisten aus den eigenen Reihen besetzen können, der unsere Mission versteht und die Weiterentwicklung unseres Marketings entschlossen vorantreibt“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Die Pressemitteilung steht hier bereit: https://b2b.amainfo.at/de-at/presse-aktuelles/presse/pressemitteilungen/2026/moritz-forster-wird-neuer-marketingleiter. (Schluss)

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AMA-Marketing
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