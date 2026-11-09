Wien (OTS) -

Das Prostatakarzinom zählt weltweit und in Österreich zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern. Ein kritischer Aspekt wird in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch häufig übersehen: Dank moderner Vorsorgeuntersuchungen wird die Diagnose immer öfters bei jüngeren Männern im erwerbsfähigen Alter gestellt. Für Betroffene, die mitten im Berufs- und Familienleben stehen, ist eine präzise Diagnostik essenziell, um Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit auch während der Behandlung bestmöglich zu erhalten. Die Nuklearmedizin bietet hier innovative Ansätze: Die sogenannte Theranostik gewinnt als präzise Methode zunehmend an Option in der Onkologie.

Der Wandel in der Nuklearmedizin: Von der Skelettszintigraphie zur PSMA-PET/CT

Lange Zeit bildete die klassische Skelettszintigraphie das Fundament, um Knochenmetasasen über den Knochenumbau nachzuweisen. Zur Eindämmung dieser Herde etablierte die Nuklearmedizin Behandlungen mit knochenaffinen Radionukliden. Eine gezielte Behandlung von Weichteil- oder Organmetastasen war auf diesem Weg jedoch nicht möglich.

Heute erreicht die Krebsmedizin mit der PSMA- PET/CT eine neue Dimension. Das biologische Prinzip dahinter: Das prostataspezifische Membranantigen (PSMA) kommt in geringen Mengen auch in gesundem Gewebe vor, ist jedoch auf Prostatakrebszellen und deren Metastasen stark vermehrt vorhanden.

Dies macht sich die moderne Nuklearmedizin zunutze:

Frühdiagnostik: Krebszellen und Metastasen lassen sich selbst bei geringer Ausprägung oder bei einem Krankheitsrückfall frühzeitig im PET/CT lokalisieren.

Gezielte Therapie: Die PSMA-Therapie (Radioligandentherapie, z. B. mit Lutetium-177) kann gleichzeitig Knochen- und Weichteilmetastasen hochwirksam bekämpfen.

Das Prinzip der Theranostik: „Wir behandeln, was wir sehen“

Das Konzept der Theranostik verbindet Diagnostik (Thera-Nostik) und Therapie (Thera- Nostik) in einem schlüssigen Verfahren:

Sichtbarmachen: Bei der Diagnose wird an das PSMA-Molekül ein schwach strahlender Stoff gekoppelt, der Tumorgewebe von außen im PET/CT präzise sichtbar macht. Gezielt behandeln: Für die spätere Therapie wird dasselbe Suchmolekül mit einem therapeutischen Wirkstoff beladen, der die Krebszellen direkt vor Ort zerstört.

Durch diesen Ansatz gilt die Regel: „Wir behandeln das, was wir sehen.“ Da die radioaktive Strahlung millimetergenau am Zielort wirkt, bleibt umliegendes, gesundes Gewebe weitgehend geschont. Dies führt zu einer effektiven Tumorbekämpfung bei vergleichsweise wenigen Nebenwirkungen und einer guten Lebensqualität für die Patienten.

Die 5 Säulen der Krebsmedizin: Wo ordnet sich die Nuklearmedizin ein?

Die moderne Onkologie ruht auf fünf zentralen Behandlungssäulen. Die Nuklearmedizin liefert hierbei eigenständige, hochpräzise Alternativen und Ergänzungen:

Säule 1: Chirurgie (Operation) Nuklearmedizinischer Ansatz: Minimal-invasive Radioembolisation (SIRT). Funktionsweise: Winzige, strahlende Kügelchen werden direkt in die Blutgefäße des Tumors (z. B. in der Leber) eingebracht. Sie blockieren die Blutzufuhr und veröden das Gewebe gezielt – so präzise wie ein operativer Eingriff, jedoch schonender.

Säule 2: Strahlentherapie Nuklearmedizinischer Ansatz: Bestrahlung von innen (Ergänzung zur externen Bestrahlung). Funktionsweise: Anstatt Strahlen von außen durch die Haut zu schicken,nehmen Patienten ein Radionuklid auf (z.B. als Kapsel oder Infusion). Die Strahlung entfaltet ihre Wirkung direkt und hochdosiert im Inneren des Tumors.

Säule 3: Zielgerichtete Therapie Nuklearmedizinischer Ansatz: Theranostik. Funktionsweise: Ein molekulares „Navi“ spürt Krebszellen im gesamten Körper auf, dockt an und gibt die therapeutische Dosis exakt am Zielgewebe ab.

Säule 4 & 5: Chemotherapie & Immuntherapie Nuklearmedizinischer Ansatz: Keine direkte Anwendung (diese Verfahren nutzen Zellgifte bzw. die Aktivierung des körpereigenen Immunsystems ohne den Einsatz von Radioaktivität).



Engpässe in der Versorgung überwinden und Kapazitäten ausbauen

Trotz der nachgewiesenen Erfolge der Theranostik stehen Versorgungssystem und Patienten vor Herausforderungen: Stark ausgelastete PET/CT-Geräte führen zu langen Wartezeiten, und spezialisierte nuklearmedizinische Therapieplätze sind knapp. Es ist von einer weiteren Verschärfung dieser Situation auszugehen. Dabei gewinnt die PET/CT auch abseits von Prostatakrebs rasch an Bedeutung – etwa bei Lungenkrebs, in der Diagnostik entzündlicher Erkrankungen sowie bei Demenz. Zudem zeichnen sich beim Brustkrebs ähnliche Entwicklungen wie beim PSMA ab, weshalb die Nuklearmedizin künftig auch in der Frauengesundheit eine zentrale Rolle einnehmen wird.

Um diese wichtigen diagnostischen und therapeutischen Eckpfeiler allen Patienten zeitgerecht zur Verfügung zu stellen, ist ein flächendeckender Ausbau der nuklearmedizinischen Infrastruktur zwingend erforderlich.

FOA Dr. Georg Gotschuli, Facharzt für Radiologie und Nuklearmedizin, Institut für Radiologie und Nuklearmedizin, Zentralröntgeninstitut, LKH Hochsteiermark – Standort Leoben

Dr. Charlotte Sonneck-Koenne, Sekretär und Finanzreferentin der OGNT, Fachärztin für Nuklearmedizin und Allgemeinmedizinerin, Diagnosezentrum MED22 und PET-CT ZENTRUM Klinik Ottakring, Wien

Prim. Univ.-Prof. Dr. Mag. Michael Gabriel, Präsident der OGNT, Facharzt für Nuklearmedizin, Leiter des Instituts für Nuklearmedizin und Endokrinologie, Kepler Universitätsklinikum Linz

Prim. Univ.-Prof. Dr. Siroos Mirzaei, MBA, Präsident elect der OGNT, Facharzt für Nuklearmedizin, Leiter der Abteilungen für Nuklearmedizin Klinik Ottakring und Klinik Hietzing, Wien