Österreichische Ärztekammer appelliert an Gesundheitsministerin: „Lassen Sie keine öffentliche Patientengefährdung zu!“

Wien (OTS) -

Entsetzt reagiert die Österreichische Ärztekammer auf öffentliche Aussagen aus dem Bereich der Gesundheit Österreich GmbH, wonach Apotheken die Patientenbehandlung bei zB. Mittelohrentzündung übernehmen sollen. "Solche Aussagen zeugen von mangelnder medizinischer Sachkenntnis und stellen eine Gefahr für die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten dar“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. „Wenn wir unser Gesundheitssystem jetzt an Beispielen wie England ausrichten, ist das eine Bankrotterklärung. Das können wir im Interesse unserer Patientinnen und Patienten nicht zulassen.“ Besonders ärgerlich sei, dass solche Aussagen aus einer dem Gesundheitsministerium unterstehenden Organisation kommen und die Ministerin das nicht korrigiert. „Wir erwarten von der Gesundheitsministerin, dass sie die Organisationen in ihrem Bereich im Griff hat und verhindert, dass durch medizinisch nicht fundierte öffentliche Aussagen die Patientensicherheit gefährdet wird“, kritisiert Steinhart.

“Niveau-Limbo” zulasten der Patientinnen und Patienten

„Menschen mit Erkrankungen, die durchaus kompliziert verlaufen können, in die Apotheke zu schicken, ist höchst fahrlässig“, sagt Harald Schlögel, 1. Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und selbst HNO-Facharzt. Ohrenschmerzen können viele Ursachen haben und es braucht viel Erfahrung, um die richtige Diagnose zu stellen. „Eine Antibiotika-Gabe auf gut Glück ist hochproblematisch, nicht zuletzt, weil wir uns dann noch resistentere Keime als ohnehin schon züchten würden“, warnt Schlögel. Daher seien Ohrenerkrankungen keine Bagatelle, sondern sollten ärztlich abgeklärt werden. „Wenn es um die Vermeidung von Wegen geht, sollte endlich die Medikamentenabgabe in der Ordination im Sinne eines One-Stop-Shop ermöglicht werden und gegen den Kassenärztemangel müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden, anstatt hier einen Niveau-Limbo zulasten der Patientinnen und Patienten zu veranstalten“, so Schlögel.