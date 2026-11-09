  • 09.11.2026, 13:01:02
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ÖVP-Strasser: „Während die FPÖ nörgelt, sichert Volkspartei die Zukunft unserer Gemüsebauern“

Peter Schmiedlechner bestätigt mit seiner Aussendung selbst, dass die Lösung ohne FPÖ zustande gekommen ist

Wien (OTS) - 

„Die FPÖ hat in den vergangenen Wochen nichts zur Lösung beigetragen. Jetzt, wo andere die Arbeit erledigt haben, bedankt sich Herr Schmiedlechner bei den Unternehmen und nennt das Ergebnis eine ‚halbe Lösung‘. Damit zeigt er selbst, wer bei Ardo tatsächlich gehandelt hat. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Lorenz Mayr von der Landwirtschaftskammer haben in kürzester Zeit alle an einen Tisch gebracht. Mit Schneider’s Gemüseland, Iglo und Waldland gibt es jetzt neue Abnehmer, und die Marchfelder Gemüsebauern haben wieder eine Perspektive. Das ist politisches Handwerk und keine ‚Selbstinszenierung‘. Die Werkschließung war eine Entscheidung des belgischen Konzerns. Wer stattdessen der ÖVP die Schuld gibt, lenkt nur vom eigenen Nichtstun ab. Die FPÖ redet über die Bauern, wir arbeiten für sie. Wir kümmern uns auch um die offenen Fragen beim Spinat und beim Rotkraut, und zwar so, wie wir es immer tun: mit Lösungen und nicht mit Aussendungen“, betont ÖVP-Landwirtschaftssprecher Georg Strasser. (Schluss)

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