Über 1.000 Hitzetote: PVÖ mahnt zu mehr Hitzeschutz für ältere Menschen

Wien (OTS) -

Erstmals wurden in Österreich in einem Sommer mehr als 1.000 hitzebedingte Todesfälle verzeichnet. Laut aktuellen Schätzungen der AGES waren es zwischen Juni und September 2026 insgesamt 1.008 Todesfälle. Für den Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) unterstreichen diese Zahlen die Notwendigkeit, den Hitzeschutz weiter auszubauen. „Extreme Hitze stellt gerade für ältere Menschen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig vorzusorgen und bestehende Schutzmaßnahmen konsequent weiterzuentwickeln“, betont PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. ****

PVÖ fordert umfassende Hitzeschutzmaßnahmen

Der Pensionistenverband setzt sich seit Langem für konkrete Verbesserungen ein. Dazu zählen verbindliche Hitzeaktionspläne in Städten und Gemeinden, einheitliche Hitzeschutzstandards für Alten- und Pflegeheime sowie mehr Unterstützung bei der Anpassung von Wohnungen an steigende Temperaturen. Leistbare thermische Sanierungen, wirksame Beschattung und entsprechende Regelungen im Mietrecht sind dabei ebenso wichtig wie ausreichend kühle öffentliche Aufenthaltsräume, Trinkwasserstellen und gezielte Unterstützung für alleinlebende ältere Menschen.

„Hitzeschutz darf keine Frage des Einkommens oder des Wohnorts sein. Gerade ältere und pflegebedürftige Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass entsprechende Vorkehrungen getroffen werden“, so Gerstorfer.

Rechtzeitig für den nächsten Sommer vorsorgen

Der PVÖ appelliert an Bund, Länder und Gemeinden, gemeinsam an wirksamen und langfristigen Lösungen zu arbeiten. „Die aktuellen Zahlen sollten uns darin bestärken, dem Hitzeschutz einen noch größeren Stellenwert einzuräumen. Mit guter Vorbereitung und gezielten Maßnahmen können wir gesundheitliche Risiken verringern und die Lebensqualität vieler älterer Menschen verbessern“, erklärt Gerstorfer abschließend.