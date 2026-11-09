  • 09.11.2026, 12:28:32
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SPÖ-Gesundheitssprecher Silvan kritisiert große Unterschiede in Leistungskatalog der ÖGK

Wien (OTS) - 

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass die ÖGK im Verein mit der Ärztekammer es nicht schafft, einen einheitlichen Leistungskatalog für alle Bundesländer zusammenzubringen. „Es passiert das Gegenteil, die Unterschiede in den Leistungen gehen bundesländerweise weiter auseinander. Das ist eine neue Bestätigung dafür, dass die blau-schwarze Kassenreform auf der ganzen Linie gescheitert ist. Statt Patientenmilliarde und einheitlicher Leistungen gibt es hohe Kosten, mehr Bürokratie und ein Fleckteppich bei den Leistungen.“****

Unmittelbarer Anlass für die Kritik von Silvan sind Berichte, dass die Wiener ÖGK die hautärztliche Muttermalkontrolle seit neuerem nicht mehr bezahlt. Während die ÖGK in Salzburg und Oberösterreich für diese Vorsorgeuntersuchung durch Hautärzt*innen weiterhin die Kosten übernimmt.

„Bei den Vorsorgeuntersuchungen zu sparen, ist garantiert der falsche Weg, wenn man Kosten vermeiden will“, sagt Silvan. Denn: „Jede schwere Erkrankung, die frühzeitig erkannt wird, vermeidet großes persönliches Leid und hohe Folgekosten“.

Aus Sicht von Silvan „sollten sich die Ärztekammer und die WKO-Funktionäre in der ÖGK einmal zusammenreißen und nicht nur an die Honorare denken, sondern an das Wohl aller Versicherten“.

Silvan betont außerdem, dass es aus seiner Sicht „höchste Zeit ist, die im Regierungsprogramm vorgesehene Evaluierung der Kassenreform anzugehen und auch endlich einen Risikoausgleich zwischen den drei Krankenversicherungsträgern (ÖGK, SVS, BVAEB) einzuführen“. (Schluss) wf/mb

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