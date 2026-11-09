POST ENERGIE POWERED BY VERBUND: Neues Strom- und Gasangebot für Österreich

Wien (OTS) -

9. November 2026 – Mit Post ENERGIE powered by VERBUND starten die Österreichische Post und VERBUND heute ein gemeinsames Strom- und Gasangebot für alle Österreicher:innen. Ab sofort sind Post Strom BONUS und Post Gas SORGLOS in allen rund 330 Postfilialen sowie online auf post.at erhältlich. Damit können Privatkund:innen erstmals attraktive VERBUND-Energietarife über ein großes österreichweites Filialnetz persönlich abschließen. Ab Februar 2027 wird das Angebot auch bei den mehr als 1.350 Postpartnern verfügbar sein.

Gemeinsam verbinden Post und VERBUND die Energiekompetenz von VERBUND mit dem dichten persönlichen Beratungsnetz der Österreichischen Post. So werden attraktive Strom- und Gasangebote einfach und persönlich zugänglich – insbesondere auch für Kund:innen, die sich vor Ort beraten lassen, ihr Angebot prüfen und direkt abschließen möchten.

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus: „Leistbare Energie braucht Wettbewerb und Angebote, die einfach bei den Menschen ankommen. Post ENERGIE verbindet die Energiekompetenz von VERBUND mit der Nähe und dem Vertrauen, das die Post in ganz Österreich genießt. So wird es für die Menschen leichter, sich persönlich beraten zu lassen und einen passenden Energietarif abzuschließen. Mit unserer ÖBAG-Eigentümerstrategie verfolgen wir genau diesen Anspruch: Unsere Beteiligungen sollen wirtschaftlich erfolgreich sein, ihre Stärken bündeln und Synergien zum Nutzen Österreichs einsetzen. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie das gelingt: Sie bringt die Beratung näher zu den Menschen und stärkt den Wettbewerb um die besten Angebote.“

Post Strom BONUS und Post Gas SORGLOS zum Start

Bei Post ENERGIE powered by VERBUND stehen zwei klar und verständlich gestaltete Tarife zur Auswahl. Alle Preise verstehen sich exkl. Netzkosten und sonstiger Abgaben; Bruttopreise inkl. 20 Prozent USt, Nettopreise exkl. USt.

Post Strom BONUS bietet Strom aus 100 Prozent österreichischer Wasserkraft. Der Standard-Arbeitspreis beträgt 15,10 Cent / kWh netto (18,12 Cent brutto), der monatliche Grundpreis 5,99 Euro netto (7,19 Euro brutto). Neukund:innen erhalten im ersten Vertragsjahr einmalig 115 Gratis-Energietage, das entspricht einem Rabatt von 31,51 Prozent auf Arbeits- und Grundpreis. Dadurch ergibt sich im ersten Vertragsjahr ein rabattierter Arbeitspreis von 10,34 Cent / kWh netto (12,41 Cent brutto) und 4,10 Euro netto (4,92 Euro brutto) / Monat beim Grundpreis.

bietet Strom aus 100 Prozent österreichischer Wasserkraft. Der Standard-Arbeitspreis beträgt 15,10 Cent / kWh netto (18,12 Cent brutto), der monatliche Grundpreis 5,99 Euro netto (7,19 Euro brutto). Neukund:innen erhalten im ersten Vertragsjahr einmalig 115 Gratis-Energietage, das entspricht einem Rabatt von 31,51 Prozent auf Arbeits- und Grundpreis. Dadurch ergibt sich im ersten Vertragsjahr ein rabattierter Arbeitspreis von und / Monat beim Grundpreis. Post Gas SORGLOS bietet durch die Preisgarantie für die ersten zwölf Belieferungsmonate verlässliche Planbarkeit. Der Arbeitspreis beträgt 8,80 Cent / kWh netto (10,56 Cent brutto), der monatliche Grundpreis 5,99 Euro netto (7,19 Euro brutto).

Für beide Tarife gelten eine Mindestvertragslaufzeit und eine Preisgarantie von jeweils zwölf Monaten auf Arbeits- und Grundpreis. Lieferung und Betreuung erfolgen durch VERBUND. Alle Informationen zu den Angeboten gibt es auch auf post.at/postenergie.

Das Angebot wird regelmäßig weiterentwickelt und für Neuabschlüsse an die Entwicklungen am Energiemarkt angepasst.

Michael Strugl, CEO, VERBUND AG: „Mit Post ENERGIE powered by VERBUND bringen wir unsere Energiekompetenz einem breiteren Kundenkreis näher. Unsere Kund:innen profitieren von Strom aus 100 Prozent heimischer Wasserkraft, attraktiven Tarifen und innovativen Energielösungen für ihr Zuhause. Gemeinsam mit der Österreichischen Post machen wir Strom- und Gasprodukte einfach zugänglich und legen damit den Grundstein für eine starke und langfristige Partnerschaft.“

Jahresabrechnung mitbringen, Vorteil berechnen und direkt wechseln

Der Wechsel zu Post ENERGIE powered by VERBUND ist ganz einfach: Kund:innen bringen lediglich ihre letzte Strom- oder Gas-Jahresabrechnung in eine Postfiliale mit. Die Mitarbeiter:innen berechnen gemeinsam mit ihnen das persönliche Angebot und zeigen den möglichen Wechselvorteil. Passt das Angebot, kann der Vertrag direkt in der Postfiliale abgeschlossen werden. Um die weiteren Schritte kümmern sich Post und VERBUND, die Energieversorgung läuft dabei ohne Unterbrechung weiter. Alternativ können Kund:innen die Tarife auch online berechnen und abschließen.

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „Die Post entwickelt sich konsequent zur modernen Grundversorgerin für ganz Österreich. Mit Post ENERGIE powered by VERBUND kommt nun eine weitere zentrale Dienstleistung des Alltags hinzu. Gerade bei Strom und Gas möchten viele Menschen ein Angebot zuerst persönlich besprechen, bevor sie sich dafür entscheiden. Genau dafür sind unsere Standorte da: Wir verbinden die Nähe und das Vertrauen der Post mit der Energiekompetenz von VERBUND und machen attraktive Tarife für alle einfach zugänglich.“

VERBUND: Energiekompetenz und ausgezeichnete Qualität

VERBUND bringt als Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa umfassende Energiekompetenz in die Zusammenarbeit ein. Mehr als 130 Wasserkraftwerke in Österreich und Bayern sowie 80 Jahre Erfahrung stehen für verlässliche Stromerzeugung und hohe Qualität. Kund:innen profitieren von Strom aus heimischer Wasserkraft sowie von hoher Service- und Produktqualität, die durch Zertifikate, Auszeichnungen und Gütesiegel bestätigt wird.

Energie als vierte Säule der modernen Grundversorgung

Mit Post ENERGIE powered by VERBUND erweitert die Österreichische Post ihr Angebot um eine weitere zentrale Dienstleistung des täglichen Lebens. Neben ihren flächendeckenden Post-Services, den Finanzdienstleistungen der bank99 und dem Mobilfunk-Paket YELLLOW wird Energie zur vierten Säule der modernen Grundversorgung. Auch hier setzt die Post auf leistbare Preise, einfache und qualitativ hochwertige Angebote sowie auf persönliche Beratung in einer der 1.700 Postfilialen und bei Postpartnern – oder auf einen digitalen Abschluss.

Die Beratung zu Energiekosten ist für die Post kein Neuland. Mit dem früheren Energiekosten-Rechner bot sie bereits einen kostenlosen und objektiven Vergleich von Strom- und Gastarifen an, den bis 2019 rund 100.000 Kund:innen genutzt hatten. Mit Post ENERGIE powered by VERBUND geht die Post nun den nächsten Schritt und bietet gemeinsam mit VERBUND erstmals eigene Strom- und Gastarife an.

Weiterer Roll-out und große Werbekampagne folgen im Februar

Ab Februar 2027 wird Post ENERGIE powered by VERBUND auch bei den mehr als 1.350 Postpartnern erhältlich sein. Damit stehen den Österreicher:innen die Strom- und Gastarife künftig im gesamten Netz aus rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern sowie online zur Verfügung. Zur Unterstützung der österreichweiten Einführung werden Post und VERBUND zeitgleich eine groß angelegte Werbekampagne starten.

Der Start bei den Postpartnern bringt das neue Energieangebot insbesondere auch in kleinere Gemeinden und ländliche Regionen. Kund:innen erhalten damit einen wohnortnahen und persönlichen Zugang zu Strom- und Gastarifen, unabhängig davon, ob sie den Abschluss digital oder direkt vor Ort bevorzugen.

Fakten auf einen Blick

(Stand: November 2026)

Anlass / Thema: Die Österreichische Post und VERBUND starten mit Post ENERGIE powered by VERBUND ein gemeinsames Strom- und Gasangebot für alle Österreicher:innen.

Produkt / Tarife: Post Strom BONUS bietet Strom aus 100 Prozent österreichischer Wasserkraft. Standard-Arbeitspreis: 15,10 Cent netto bzw. 18,12 Cent brutto pro kWh, monatlicher Grundpreis 5,99 Euro netto bzw. 7,19 Euro brutto. Neukund:innen von Post Strom BONUS erhalten im ersten Vertragsjahr einmalig 115 Gratis-Energietage; das entspricht einem Rabatt von 31,51 Prozent auf Arbeits- und Grundpreis (exkl. Netzkosten, Steuern und Abgaben). Rabattierte Preise im ersten Vertragsjahr: Arbeitspreis 10,34 Cent netto bzw. 12,41 Cent brutto pro kWh, monatlicher Grundpreis 4,10 Euro netto bzw. 4,92 Euro brutto. Bei Post Gas SORGLOS beträgt der Arbeitspreis 8,80 Cent netto bzw. 10,56 Cent brutto pro kWh und der monatliche Grundpreis 5,99 Euro netto bzw. 7,19 Euro brutto.

Vertragsbedingungen: Für beide Tarife gelten eine Mindestvertragslaufzeit und eine Preisgarantie von jeweils zwölf Monaten; die Preisgarantie umfasst Arbeits- und Grundpreis für die ersten zwölf Belieferungsmonate.

Verfügbarkeit / Zeitraum: Post Strom BONUS und Post Gas SORGLOS sind ab sofort in allen rund 330 Postfilialen sowie online auf post.at/postenergie erhältlich.

Lieferung / Service: Energielieferung, Rechnungsversand und Kund:innenbetreuung erfolgen durch VERBUND.

Ausblick: Ab Februar 2027 ist das Angebot auch bei mehr als 1.350 Postpartnern und damit im gesamten Netz aus rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern sowie online erhältlich.

Quelle/Partner: Österreichische Post AG; VERBUND AG

Über die Österreichische Post AG

Die Österreichische Post AG ist die führende heimische Logistikerin und bietet als Grundversorgerin Post-, Bank- sowie Telekommunikationsservices an. Das Unternehmen betreibt in Österreich ein umfassendes Netzwerk mit rund 3.000 Post-Standorten und versorgt international mehr als 150 Millionen Menschen in 13 Ländern als E-Commerce-Dienstleisterin. Mit der bank99 und YELLLOW werden moderne Finanz- und Mobilfunklösungen angeboten. Die börsennotierte Post beschäftigt knapp 30.000 Menschen und erzielt über 3 Milliarden Euro Umsatz jährlich. Sie setzt verstärkt auf Zustellung mit E-Fahrzeugen und erneuerbare Energie, um bis 2030 österreichweit nur noch mit E-Fahrzeugen, Fahrrädern oder zu Fuß zuzustellen.

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Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 95 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2025 mit rund 4.400 Mitarbeiter:innen ein Konzernergebnis von rund 1.489 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 2.737 Mio. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich.

Weitere Informationen: www.verbund.com