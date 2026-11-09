IWM und BMIMI stärken Forschung zu Digitalem Humanismus und Künstlicher Intelligenz

Wien (OTS) -

Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) und das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) setzen ihre Zusammenarbeit im Bereich des Digitalen Humanismus fort. Mit der Fördervereinbarung für die Jahre 2027 bis 2029 wird das Digital Humanism-Programm des IWM inhaltlich weiterentwickelt und gezielt auf Künstliche Intelligenz (KI) als eine der zentralen Schlüsseltechnologien der Zukunft ausgerichtet.

„Technologie und digitaler Wandel verändern unsere Welt in immer stärkerem Maße. Die weitreichenden Auswirkungen der Digitalisierung auf alle Lebensbereiche werden durch den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz abermals verstärkt. Die menschenzentrierte Gestaltung der digitalen Transformation ist somit unabdingbar“ , betont Innovationsminister Peter Hanke.

IWM Permanent Fellow Ludger Hagedorn zeigt sich erfreut: „Wie die rasant steigenden Zahlen von Bewerbungen für das Fellowship zeigen, ist es gelungen, dem Programm in wenigen Jahren eine große internationale Sichtbarkeit zu geben. Seine Ziele bleiben unverändert, der Fokus wird aber in Zukunft noch stärker auf der KI als Schlüsseltechnologie liegen.“

Das Digital Humanism-Programm des IWM untersucht das Zusammenspiel von Sozioökonomie, Gesellschaft und Technologie. Essenziell hierfür ist die Zusammenarbeit verschiedenster Disziplinen, von der Informatik und den Ingenieurwissenschaften über die Geistes- und Sozialwissenschaften bis hin zur Ökonomie.

Drei Schwerpunkte der neuen Programmphase

Von 2027 bis 2029 konzentriert sich das Programm auf drei zentrale Themenfelder: KI und (Geo-)Politik, KI und Kultur sowie KI und Gesellschaft. Im Fokus des ersten Schwerpunktes steht die zunehmende Verflechtung zwischen KI, internationaler Politik und globaler Cybersicherheit. Der zweite Schwerpunkt widmet sich der Frage, wie KI die Entstehung, Verbreitung und Bewertung von Kultur verändert und wie technologische Innovation so gestaltet werden kann, dass sie menschliche Kreativität und kulturelle Vielfalt stärkt, statt sie zu schmälern. Im Zentrum des dritten Programmschwerpunktes stehen schließlich die sozialen Folgen des KI-Aufstiegs, beispielsweise im Hinblick auf den Arbeitsmarkt oder gesellschaftliche Ungleichheiten, sowie Fragen der Akzeptanz von KI in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen.

Internationale Kooperationen und Transferformate

Die neue Programmphase baut auf den ersten beiden erfolgreichen Förderzyklen (2022–2023, 2024–2026) auf. Seit Programmbeginn wurden im Rahmen von 10 Ausschreibungen bereits 34 Fellows –18 Frauen und 16 Männer – gefördert (24 Junior und 10 Senior Visiting Fellows), von denen sechs ihren Aufenthalt in Wien im Herbst 2026 angetreten haben. Das Fellowship zeichnet sich zudem durch große Internationalität aus und schlägt Brücken über disziplinäre Grenzen hinweg: Die Fellows stammen aus 20 verschiedenen Ländern und repräsentieren 16 Wissenschaftsdisziplinen.

Die internationale und interdisziplinäre Ausrichtung spiegelt sich auch in der wissenschaftlichen Arbeit wider: Aus dem Programm sind bisher rund 60 Publikationen hervorgegangen, darunter der aus der ersten internationalen Konferenz zum Digitalen Humanismus entstandene Open-Access-Sammelband, der bislang über 1,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Die kommende Förderphase wird diese Forschungskooperationen weiter stärken und erneut Raum für internationale Vernetzung und öffentlichen Austausch schaffen, wie zuletzt im Rahmen der Konferenz „AI and the Humanities“, die am 29. und 30. Oktober 2026 in Kooperation mit der TU Wien stattfand. Geplant sind auch künftig Fellowships, Workshops, Konferenzen und weitere öffentliche Veranstaltungen. Zu den vorgesehenen Kooperationspartnern zählen unter anderem die Ars Electronica und das derzeit im Aufbau befindliche Center for Digital Humanism (CDH Vienna).

Weiterführende Informationen: