Österreich-Report Mobilfunkverhalten

Wien (OTS) -

ventocom und Marketagent dokumentieren, wie die Österreicherinnen und Österreicher durch ihren digitalen, mobilen Alltag navigieren. So zeigt sich: KI und digitale Services bewegen sich unaufhaltsam in den Mittelpunkt unseres Lebens. Das bringt neue Chancen und Möglichkeiten mit sich, aber auch neue Sorgen um deren Einfluss auf Kinder und Jugendliche sowie Debatten um Schutzmechanismen.

Mit ihrem 2. jährlichen Österreich-Report stellen ventocom und Marketagent erneut die Konsumentinnen und Konsumenten in den Vordergrund – ihre Präferenzen, ihre Erwartungen, ihre Wünsche, ihre Handlungs- und Denkweisen. Wie nutzen sie digitale Services und wie verändert sich ihre Nutzung?

„Dieses Jahr haben wir einen besonderen Fokus auf zwei Trends gelegt“, erklärt ventocom-CEO Claus Krammer, „die Durchdringung unseres Alltags durch KI und die Debatte um die Smartphone- und Social-Media-Nutzung von Jugendlichen und Kindern.“ Befragt wurden rund 1.000 Österreicherinnen und Österreicher

Die digitale Welt am Handy rückt noch stärker in den Lebensmittelpunkt

Seit dem Österreich-Report 2025 ist noch mehr Alltag auf das Smartphone gewandert: Social-Media (74%), Internetsurfen (64%), E-Mails (59%), Geldüberweisungen (58%) und Nachrichtenkonsum (48%) – für all diese Tätigkeiten ist das Handy die Plattform Nummer 1 der Österreicherinnen und Österreicher.

Bei mehreren Aktivitäten hat das Handy im Vergleich zum Vorjahr weiter dazugewonnen, z.B. beim Bezahlen per Mobile Payment. „Zentraler Treiber dieser Entwicklung ist einmal mehr die Generation Z, also die Jahrgänge 1994-2010“, erklärt Marketagent-CEO Thomas Schwabl. „Aber auch bei der Generation der Babyboomer, also den Jahrgängen 1946-1964, gibt es immer mehr Adopter von Mobile Payments und eBanking.“ Während altersübergreifend rund 20% zumeist ihr Smartphone nutzen, um alltägliche Einkäufe zu bezahlen, sind es bei der Gen Z bereits 39% – damit ist das Mobile Payment in dieser Generation zum ersten Mal gleichauf mit der Kartenzahlung. Bargeld nutzen in der Gen Z überhaupt nur noch 22% primär

KI ist im Alltag angekommen – über alle Generationen hinweg

Was vor wenigen Jahren noch nach Zukunft klang, ist für die Mehrheit der Bevölkerung bereits selbstverständlich geworden: über alle Altersgruppen hinweg nutzen 79% der Österreicherinnen und Österreicher KI zumindest gelegentlich. Rund 18% der Bevölkerung können als „Heavy User“ eingestuft werden – sie nutzen KI jeden Tag. Die KI-Natives kommen jedoch klar aus der Generation Z: fast zwei Drittel verwenden KI aktiv mehrmals pro Woche und rund ein Viertel sogar täglich. Selbst unter den Babyboomer nutzen jedoch 59% KI zumindest gelegentlich.

„ Künstliche Intelligenz entwickelt sich damit zu einer weiteren digitalen Alltagstechnologie – ähnlich wie zuvor das Internet oder das Smartphone selbst “, so Schwabl. Für die User fungiert die KI unter anderem als Brainstorming-Partner (35%), als Erklärer von komplexen Themen (28%) und als Recherche-Tool (32%). Vor allem spart sie aber viel Zeit (38%).

Doch nicht alle KI-Anwendungen stoßen auf Gegenliebe

Weniger beliebt sind die durch KI-Technologien noch allgegenwärtiger gewordenen Voicebots und Chatbots im Kundenservice. 55% der Österreicherinnen und Österreicher haben bereits mit ihnen Bekanntschaft gemacht – letztes Jahr waren es noch 50% gewesen.

Richtig zufrieden mit den Bots waren jedoch nur wenige Menschen – ganze 53% fühlten sich durch sie nicht gut betreut und gaben ihnen weniger als fünf von zehn Punkten. Die Unzufriedenheit ist damit im Vergleich zu 2025 (46%) ebenfalls gestiegen. „Bei ventocom verzichten wir aus diesem Grund weiterhin auf KI-Bots“, erklärt Claus Krammer. „Unserer Erfahrung nach möchten Menschen einfach mit Menschen sprechen. Das gilt vor allem für jene Kunden, die den Service telefonisch kontaktieren – diese sind meistens von Grund auf nicht besonders digitalaffin und lehnen deshalb KI-Bots auch eher ab.“

Am Ende zählt laut Krammer vor allem: „ Neues um des Neuen Willen reicht nicht – entscheidend bleibt, ob die Anwendungen den Alltag tatsächlich verbessern und erleichtern. Der allerbeste Kundenservice ist immer noch jener, den der Kunde so wenig wie möglich braucht. “

Digitale Welt zwischen Sorgen, Chancen und Risiken

Die neuen Technologien eröffnen viele Möglichkeiten – gleichzeitig wird die Kehrseite der digitalen Durchdringung unseres Alltags auch sichtbar. Die Bildschirmzeit, der Umgang von Kindern und Jugendlichen mit sozialen Medien und die Frage nach sinnvollen Schutzmechanismen sind zu gesellschaftlichen Themen geworden. Digitale Medien bringen viele Möglichkeiten mit sich – gleichzeitig entstehen jedoch neue Herausforderungen für einen verantwortungsvollen Umgang.

Die größten Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher hinsichtlich der Nutzung von Internet und digitalen Medien für Kinder und Jugendliche sind vor allem das Suchtpotenzial von Handy, Internet, Social Media etc. (42%), die Möglichkeiten für Cybermobbing (37%), der Kontakt mit schädlichen Inhalten (34%) und fremden Personen im Internet (29%) sowie weniger körperliche Aktivität (33%) und soziale Isolation (29%).

Nichtsdestotrotz werden auch Vorteile wahrgenommen: so heben jeweils 37% den erleichterten Kontakt mit Freunden und Familie sowie den niederschwelligen Zugang zu Informationen und Wissen positiv hervor.

Geht es um ihre eigenen Kinder, sind Eltern eher zuversichtlich: 36% sehen die aktuelle bzw. zukünftige Nutzung von digitalen Geräten durch ihre Kinder eher bis sehr positiv, 39% sehen sie neutral und nur 25% sehen sie negativ.05. „Eltern lehnen das digitale Leben ihrer Kinder nicht grundsätzlich ab“, ordnet Thomas Schwabl ein, „vielmehr versuchen sie, korrekt zwischen den Möglichkeiten und den Risiken abzuwägen – keine einfache Aufgabe.“

Smartphone für Kinder? Die Österreicher sagen: ja – aber mit Kontrolle

Wann sollten Kinder dann überhaupt ihr erstes Smartphone bekommen? Das optimale Alter legen die Eltern im Schnitt bei 10 Jahren fest.. Diese Empfehlung kommt jedoch mit einer Einschränkung: denn mehr als zwei Drittel aller Eltern mit Kindern zwischen 7 und 13 Jahren, die Smartphones oder digitale Geräte nutzen, verwenden eine Parental-Control-App, um die Nutzungsdauer und Nutzungsart der Smartphones ihrer Kinder beschränken zu können.

Generell gilt dabei: je älter die Kinder werden, desto stärker wird die Kontrolle zum Vertrauen. Bei 7-10-Jährigen nutzen noch 70% der Eltern eine Parental-Control-App und 95% machen ihren Kindern zeitliche Nutzungsvorgaben. Bei den 14-18-Jährigen sind es dann nur noch 33% und 67%.

Die geplante gesetzliche Social-Media-Beschränkung für Kinder unter 14-Jahren befürworten übrigens rund 59% der Österreicherinnen und Österreicher (Zustimmung 8-10 auf einer 10-stufigen Skala). „Das positive Echo zieht sich dabei durch alle Altersschichten“, erklärt Schwabl, „auch in der Generation Z hätte das Gesetz rund 52% Zustimmung. Das ist bemerkenswert!“

Alles per Internet – mit einer Ausnahme

Bei allem Drang zu digitalen Services zeigt sich jedoch auch ein Dauerbrenner der klassischen Telekommunikation: das Telefonat. Während die SMS (7%) durch den Aufstieg von Messengerdiensten wie WhatsApp (85%) an Bedeutung verloren hat, ist die klassische Telefonie immer noch Nummer 1. 78% der Österreicherinnen und Österreicher telefonieren primär über das Mobilfunknetz, nur 17% per WhatsApp. Auch in der besonders Messenger-affinen Generation Z nutzen rund zwei Drittel am liebsten die klassische Telefonie.