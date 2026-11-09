Ardo: Rund 350 Teilnehmer:innen bei Protestkundgebung – Große Solidarität mit Beschäftigten

Wien (OTS) -

Rund 350 Menschen nahmen heute, Montag, an der Protest- und Solidaritätskundgebung vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf teil.

Die Belegschaft des Werkes, Vertreter:innen der Gewerkschaften PRO-GE und GPA sowie des ÖGB drückten ihren Unmut über die Vorgangsweise des Ardo-Konzerns aus. Noch immer fehlt eine Einigung auf einen fairen Sozialplan.

Dass die Solidarität mit den Beschäftigten des Ardo-Werkes groß ist, zeigte sich auch daran, dass der designierte Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Lorenz Mayr sowie Monika Oberaigner, Bürgermeisterin der Gemeinde Groß-Enzersdorf, ihre Unterstützung versicherten. ****

Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der PRO-GE, verwies in seiner Rede auf die stockenden Verhandlungen zum Sozialplan: „Ardo will die Produktion in Österreich abdrehen, aber die Verantwortung für die Beschäftigten übernimmt man nicht. Der Konzern agiert eiskalt.“

Viele der Beschäftigten würden seit vielen Jahren für das Werk arbeiten. Sie hätten sich einen ordentlichen Sozialplan verdient, so Binder, der auch eine Arbeitsstiftung fordert. Darüber hinaus appelliert er an die Verantwortlichen in Bund und Land, auf die künftigen Verarbeitungsbetriebe einzuwirken: „Sorgen Sie für Arbeitsplatzangebote. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen, die erfahrenes Personal erhalten, sondern die gesamte Region.“

"Für Teile des Gemüses wurde eine Lösung gefunden, jetzt braucht es auch eine für die Arbeitsplätze. Wir fordern eine Arbeitsstiftung in Niederösterreich, wo die Kolleginnen und Kollegen sich umschulen und aufqualifizieren können, damit sie bald wieder einen Job finden. Dazu verlangen wir endlich einen Sozialplan, der seinen Namen verdient, damit die Beschäftigten finanziell abgesichert sind“, unterstrich Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA.

„Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben all die Jahre mit ihrer Arbeit die Gewinne möglich gemacht, jetzt dürfen sie nicht im Regen stehen gelassen werden. Als Gewerkschaft kämpfen wir weiter für die Arbeitsplätze und den Sozialplan. Deshalb haben wir heute auch unsere Kundgebung abgehalten", sagte Teiber.

Für Markus Wieser, ÖGB Niederösterreich Vorsitzender und AK Niederösterreich Präsident, geht die Bedeutung weit über die Region hinaus: "Lebensmittelanbau und -produktion gehören zur kritischen Infrastruktur eines Landes - genauso wie die Versorgung mit Energie, Wasser oder Verkehrsinfrastruktur. Daher steht es außer Frage, dass Lebensmittelproduktion in Österreich stattfinden muss", hielt Wieser fest und forderte: "Profitgier darf unsere Versorgungssicherheit nicht gefährden. Lebensmittel müssen auch in Zukunft in Österreich angebaut und in Österreich verarbeitet werden."

Wie es weitergehen muss, ist für ihn klar: “Unsere Qualität, unsere Arbeitnehmer:innen, unser Standort. Dafür kämpfen wir solidarisch mit Landwirtschaft und Politik im Sinne der betroffenen Menschen für eine Lösung in Niederösterreich.”

Fotos der Kundgebung sind auf dem flickr-Account der PRO-GE abrufbar und dürfen unter Angabe des Copyrights „PRO-GE“ honorarfrei verwendet werden. https://www.flickr.com/photos/proge/albums/72177720336647941