- 09.11.2026, 11:27:32
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Erinnerung: Pressegespräch mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl
Dienstag, 10. November um 9:30 Uhr im Café Landtmann
Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter am Dienstag, 10. November, zu einem Pressegespräch mit Präsident Johannes Pressl ein.
Pressl spricht darüber, was Österreichs Gemeinden derzeit beschäftigt und welche Vorhaben der Gemeindebund in den kommenden Monaten vorantreiben will. Themen sind unter anderem die nächsten Schritte in der Reformpartnerschaft, die finanzielle Lage der Gemeinden und ihr Spielraum für Investitionen, die Initiative Heimat.Gemeinde sowie der Einsatz für mehr Mitsprache in Brüssel.
Termin: Dienstag, 10. November 2026, 09:30 Uhr
Ort: Café Landtmann, 1010 Wien, Universitätsring 4, Biedermeierzimmer
Ihr Gesprächspartner
Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und freuen uns auf Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
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