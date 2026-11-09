  • 09.11.2026, 11:24:03
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AVISO PK 13. 11. 2026, 10 Uhr: Push and Pull. A Furniture Comedy

Push and Pull. A Furniture Comedy
Wien (OTS) - 

Die Ausstellung Push and Pull, deren Titel einem Werk des US-amerikanischen Künstlers Allan Kaprow von 1963 entlehnt ist, versteht sich als Einladung an das Publikum, das Museum als einen Ort zu begreifen, an dem Dinge nicht nur betrachtet, sondern auch aktiviert und verändert werden können.

Mit der Aufforderung zum Berühren und Aktivwerden greift Push and Pull eine Facette des Themas Wahrnehmung auf und verweist damit einmal mehr auf die programmatische Klammer dieses Jahres. Andere Facetten, wie die Akte des Sehens oder des Hörens, stehen im Mittelpunkt der Ausstellungen Terminal Piece und ab Dezember im Fokus von Verena Paravels Schau Exuviae.

Termin Pressekonferenz: Freitag, 13.11.2026, 10 Uhr
Termin Eröffung: Freitag, 13.11.2026, 19 Uhr

Ihre Gesprächspartner*innen:
Fatima Hellberg, Generaldirektorin mumok
Vanessa Joan Müller und Matthias Michalka, Kurator*innen der Ausstellung

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Mag. Katharina Murschetz (Leitung)
Telefon: +43-1-52500-1400

Mag. Katharina Kober
Telefon: +43-1-52500-1309

[email protected]

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