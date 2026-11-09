AVISO PK 13. 11. 2026, 10 Uhr: Push and Pull. A Furniture Comedy

Wien (OTS) -

Die Ausstellung Push and Pull, deren Titel einem Werk des US-amerikanischen Künstlers Allan Kaprow von 1963 entlehnt ist, versteht sich als Einladung an das Publikum, das Museum als einen Ort zu begreifen, an dem Dinge nicht nur betrachtet, sondern auch aktiviert und verändert werden können.



Mit der Aufforderung zum Berühren und Aktivwerden greift Push and Pull eine Facette des Themas Wahrnehmung auf und verweist damit einmal mehr auf die programmatische Klammer dieses Jahres. Andere Facetten, wie die Akte des Sehens oder des Hörens, stehen im Mittelpunkt der Ausstellungen Terminal Piece und ab Dezember im Fokus von Verena Paravels Schau Exuviae.



Termin Pressekonferenz: Freitag, 13.11.2026, 10 Uhr

Termin Eröffung: Freitag, 13.11.2026, 19 Uhr



Ihre Gesprächspartner*innen:

Fatima Hellberg, Generaldirektorin mumok

Vanessa Joan Müller und Matthias Michalka, Kurator*innen der Ausstellung



Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]