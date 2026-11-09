  • 09.11.2026, 11:17:32
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  • OTS0088

Peter Haubner und Doris Bures gedenken der Opfer der Novemberpogrome

Kranzniederlegung an den Shoah-Namensmauern im Ostarrichipark

Wien (PK) - 

Am heutigen 88. Jahrestag der Novemberpogrome gegen die jüdische Bevölkerung vom 9. November 1938 wurden an den Shoah-Namensmauern Kränze im Gedenken an die Opfer niedergelegt. Die Gedenkfeier wurde von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt veranstaltet. Peter Haubner, Zweiter Nationalratspräsident und Vorsitzender des Kuratoriums des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, sowie Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures nahmen an der Gedenkfeier teil. Die Shoah-Namensmauern-Gedenkstätte im Ostarrichipark wurde in Erinnerung an die mehr als 65.000 österreichischen Opfer der Shoah vor fünf Jahren eröffnet.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 begannen die Novemberpogrome im gesamten Deutschen Reich. Bei diesen vom NS-Regime organisierten Gewaltmaßnahmen wurden systematisch Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert und verwüstet und Jüdinnen und Juden misshandelt, verhaftet und getötet.

Haubner: "Nie wieder" darf keine Plattitüde sein

"Die Novemberpogrome mahnen uns, wohin Hass und Antisemitismus führen können. Sie zeigen, dass die Zerstörung von Demokratie nicht erst mit ihrer gewaltsamen Abschaffung beginnt, sondern dort, wo Menschen entrechtet, ausgegrenzt und ihrer Würde beraubt werden", sagt Zweiter Nationalratspräsident Peter Haubner. Im Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome betont er: "Wir stellen uns unserer historischen Verantwortung. 'Nie wieder' darf keine Plattitüde sein. Es ist ein Auftrag an jeden Einzelnen von uns, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten und unsere Demokratie zu verteidigen."

Bures: Allen Anzeichen von Antisemitismus entgegentreten

Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures tritt für entschiedenes Auftreten gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit ein: "Mit der heutigen Erinnerung an den Weg in die Barbarei des Holocaust geht die Verantwortung aller Demokratinnen und Demokraten einher, auch heute allen Anzeichen von Antisemitismus, Rassismus und Inhumanität entschlossen entgegenzutreten". (Schluss) bea

HINWEIS: Fotos von der Gedenkfeier finden Sie im Webportal des Parlaments.

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