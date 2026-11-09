KORREKTUR zu OTS0068 vom 09.11.2026: ARBÖ: Verkaufsstart für Autobahnvignette

Wien (OTS) -

Heute startet eine neue Ära der Autobahnvignette: Im 30. Jahr ihres Bestehens hat das Pickerl ausgedient und die Vignette ist ausschließlich digital erhältlich. Ab sofort kann die digitale Vignette für das Jahr 2027 ganz einfach in einem der 89 ARBÖ-Prüfzentren österreichweit bezogen werden.

Wer sparen möchte, sollte noch heuer die Vignette kaufen: Bis 31. Dezember kostet die Jahresmaut 106,80 Euro, also genau so viel wie 2026. Erst mit 1. Jänner 2027 kommt es zur Erhöhung der Maut, dann sind für die Jahresvignette 108,90 Euro zu bezahlen. Für ARBÖ-Mitglieder zahlt sich schnell sein doppelt aus: Bei Erwerb der neuen Vignette in einem der österreichweit 89 Prüfzentren bis 31. Dezember 2026 gibt es einen Liter Scheibenklar gratis dazu. Die Vignette für das kommende Jahr gilt ab 1. Dezember 2026 und wer die Vignette im ARBÖ-Prüfzentrum bezieht, hat auch keine 18-tägige Wartefrist, bis die Gültigkeit startet.

Die Tarife bis 31. Dezember 2026:

Pkw (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):

1-Tages-Vignette: EUR 9,60,-

10-Tages-Vignette: EUR 12,80,-

2-Monats-Vignette: EUR 32,00,-

Jahresvignette: EUR 106,80,-

Motorräder (einspurige Kfz):

1-Tages-Vignette: EUR 3,80,-

10-Tages-Vignette: EUR 5,10,-

2-Monats-Vignette: EUR 12,80,-

Jahresvignette: EUR 42,70,-



Die Tarife ab 1. Jänner 2027:

Pkw (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):

1-Tages-Vignette: EUR 9,80,-

10-Tages-Vignette: EUR 13,00,-

2-Monats-Vignette: EUR 32,60,-

Jahresvignette: EUR 108,90,-

Motorräder (einspurige Kfz):

1-Tages-Vignette: EUR 3,90,-

10-Tages-Vignette: EUR 5,20,-

2-Monats-Vignette: EUR 13,00,-

Jahresvignette: EUR 43,50,-

Die Bestellbestätigung, auf welcher das Kennzeichen angeführt ist, muss bis zum Ende des Verwendungszeitraumes aufbewahrt werden, eine Mitführpflicht im Kraftfahrzeug besteht allerdings nicht.

Vignettenpflicht gilt in Österreich für Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Wer ohne eine gültige Vignette erwischt wird, hat eine Ersatzmautzahlung in Höhe von 200 Euro (Motorräder: 100 Euro) zu leisten. Gültig ist die neue Vignette ab 1. Dezember 2026 und sie läuft am 31. Jänner 2028 ab. Die Jahresvignette für das Jahr 2026 behält noch bis

31. Jänner 2027 ihre Gültigkeit.