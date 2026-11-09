Erste Wohnmesse 2026: „Raum für Zukunft“ – begeistert Immobilieninteressierte

Wien (OTS) -

Unter dem Leitmotiv „Raum für Zukunft“ ging am Sonntag, dem 8. November, die Erste Wohnmesse 2026 am Erste Campus am Belvedere über die Bühne. Trotz des sonnigen Herbstwetters zog die Erste Wohnmesse auch in diesem Jahr zahlreiche Immobilieninteressierte an den Erste Campus.

Rund 4.500 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich bei 42 Ausstellern über aktuelle Immobilienprojekte, Finanzierungsmöglichkeiten und Entwicklungen am Wohnimmobilienmarkt zu informieren. Im Mittelpunkt standen zukunftsfähige Wohnkonzepte, veränderte Wohnbedürfnisse und die langfristige Qualität von Wohnraum.

Begleitet wurde die Erste Wohnmesse von 28 namhaften Partnern, darunter 22 Medien- und Immobilienplattform-Partnern, erstmals war BYD als Partner für Zukunftsmobilität dabei.

Das umfangreiche Informationsangebot mit Fachvorträgen, Projektpräsentationen und Diskussionsrunden auf zwei Bühnen sowie einem ergänzenden Livestream bot Einblicke in die zentralen Themen rund um Wohnungseigentum und das Wohnen von morgen.

Zu den teilnehmenden Immobilien-Unternehmen zählten unter anderem Erste Bank, BUWOG, EHL, GLORIT, Mischek, STRABAG, Swietelsky, s REAL, 3SI, Revide Group, Ulreich, Wiener Immobilien, WET Gruppe, LIV, Funk Immobilien, Famosa Haus, Rustler.

Wohnqualität und Zukunftsfähigkeit im Fokus

Was braucht guter Wohnraum heute, damit er auch morgen noch funktioniert? Diese Leitfrage prägte die inhaltliche Ausrichtung der diesjährigen Erste Wohnmesse. Unterschiedliche Lebensphasen, veränderte Familienstrukturen und neue Anforderungen an Energieeffizienz und zukunftsgerichtetes Wohnen stellen Immobilieninteressierte vor langfristige Entscheidungen.

Die präsentierten Wohnprojekte zeigten unterschiedliche Ansätze für zeitgemäßes Wohnen – von durchdachten Grundrissen und hochwertiger Ausstattung über energieeffiziente Gebäudetechnik bis hin zu langfristigem Werterhalt.

Finanzierung und Immobilienwissen stark nachgefragt

Die Finanzierung von Wohneigentum, aktuelle Marktentwicklungen sowie rechtliche und steuerliche Aspekte des Immobilienerwerbs bildeten wesentliche Schwerpunkte des Vortragsprogramms.

Auf der Hauptbühne „Erste Wohnzimmer“ und der Fokus-Bühne behandelten Expertinnen und Experten unter anderem Wohnfinanzierung, Immobilientransaktionen, Sanierung und Energieeffizienz, Immobilienverwaltung sowie Entwicklungen am Wohnungsmarkt in Wien und Großraum Wien.

Besucherbefragung: Welche Wohnwünsche stehen im Vordergrund?

Begleitend zur Messe wurden die Besucher und Besucherinnen zu ihren Wohnvorstellungen und Prioritäten befragt. Im Mittelpunkt standen die bevorzugte Wohnform, gewünschte Immobiliengrößen und Freiflächen, das verfügbare Budget sowie mögliche Hindernisse auf dem Weg zum passenden Zuhause.

80% der Befragten suchen bevorzugt Eigentum, rund 73% möchten 3 Zimmer und mehr, knapp 60% wünschen sich ein Heim in der Größenordnung von 80m². Eine Freifläche - entweder Balkon, Terrasse oder Garten wünschen 83% der Befragten.

Sebastian Berloffa, CEO enteco, zieht Bilanz:

„Mit ‚Raum für Zukunft‘ haben wir bewusst den Blick auf die langfristige Qualität von Wohnraum gerichtet. Denn wer heute eine Immobilie erwirbt, denkt nicht nur an die gegenwärtige Lebenssituation, sondern auch an die kommenden Jahre. Für uns ist entscheidend, dass die Erste Wohnmesse nicht nur aktuelle Projekte präsentiert, sondern Menschen aktiv bei konkreten Wohnentscheidungen unterstützt."

Aussteller attestieren hohe Besucherqualität

Besonders positiv fiel das Feedback der Aussteller aus: Sie berichteten von einer außergewöhnlich hohen Qualität der Besucherkontakte, konkreten Kaufabsichten und intensiven Beratungsgesprächen. Viele Interessierte kamen mit klaren Vorstellungen, gezielten Anliegen und fundierten Fragen zu Immobilienangeboten und Finanzierungsmöglichkeiten.

Damit bestätigte die Erste Wohnmesse einmal mehr ihren Stellenwert als verlässliche Plattform für hochwertige Kontakte zwischen Immobilienwirtschaft und potenziellen Käufern.

ÖkoEvent

Die Erste Wohnmesse trägt das von der Stadt Wien verliehene ÖkoEvent-Prädikat. Dieses zeichnet Veranstaltungen aus, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und bei der Organisation und Durchführung auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen achten.

Über die Erste Wohnmesse

Die Erste Wohnmesse ist Österreichs größte Immobilienmesse und bringt seit über 20 Jahren an einem Sonntag im Herbst Immobilieninteressierte, Bauträger, Makler sowie Finanzierungs- und Servicepartner zusammen. Mit der diesjährigen Veranstaltung setzte die Erste Wohnmesse ihre Rolle als Treffpunkt für Immobilieninteressierte und die Immobilienwirtschaft fort.

Mit jährlich über 4.500 Besucherinnen und Besuchern, mehr als 40 Ausstellern und etlichen Medienpartnern bietet sie einen umfassenden Marktüberblick, persönliche Beratung und praxisnahe Fachvorträge. Das hybride Messekonzept verbindet die Veranstaltung am Erste Campus in Wien mit digitalen Informationsangeboten.

Weitere Informationen: www.erstewohnmesse.at