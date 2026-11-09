  • 09.11.2026, 10:39:02
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Gewerkschaft GPA gratuliert Sandra Steiner zur Bestellung als geschäftsführende ÖGB-Vizepräsidentin

GPA-Teiber würdigt langjährige Betriebsrätin und IT-Chefverhandlerin als starke Vertreterin der Beschäftigten

Wien (OTS) - 

Die Gewerkschaft GPA gratuliert Sandra Steiner zur heutigen Bestellung als geschäftsführende Vizepräsidentin des ÖGB. „Ich gratuliere Sandra Steiner herzlich zur Bestellung als geschäftsführende Vizepräsidentin des ÖGB. Mit ihr erhält der ÖGB eine kämpferische, kompetente und zutiefst sozial engagierte Stimme an der Spitze“, betont Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.

Steiner ist seit 2020 stellvertretende Vorsitzende und Bundesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft GPA. „Sandra Steiner kennt die Anliegen der Beschäftigten aus ihrer langjährigen Arbeit als Betriebsrätin, aber auch als Chefverhandlerin für den IT-Kollektivvertrag. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Durchsetzungskraft ist sie eine starke Vertreterin der Arbeitnehmer:innen an der Spitze des ÖGB“, so Teiber weiter.

„In der Gewerkschaft GPA arbeiten wir seit Jahren gemeinsam daran, dass Frauen fair bezahlt werden und in der Arbeitswelt stärker mitbestimmen können. Ich freue mich, dass Sandra Steiner diese Arbeit als unsere Bundesfrauenvorsitzende fortsetzt und wir diese Anliegen auch in ihrer neuen Funktion im ÖGB gemeinsam voranbringen können“, so Teiber abschließend.

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Telefon: 0676 817 111 368
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