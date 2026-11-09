  • 09.11.2026, 10:38:32
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Reminder AVISO: Morgen, Dienstag, 10.11., 10:30 Uhr – PK Zorba und Hammer – Grüne Forderungen nach UVP-Novelle zu Rechenzentren

Wien (OTS) - 

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba und Umwelt- und Energiesprecher Lukas Hammer ein. Thema sind die geplanten Regeln für Rechenzentren und die Forderungen der Grünen an die Bundesregierung, nachdem die Begutachtung für die Novelle des UVP-Gesetzes geendet hat.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Dienstag, 10.11., 10:30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

PK Zorba und Hammer – Grüne Forderungen nach UVP-Novelle zu Rechenzentren



Datum: 10.11.2026, 10:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Grüner Parlamentsklub


Löwelstraße 12

1010 Wien


Österreich



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Grüner Klub im Parlament
 Telefon: +43-1 40110-6317
 E-Mail: [email protected]
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