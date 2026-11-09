Reminder AVISO: Morgen, Dienstag, 10.11., 10:30 Uhr – PK Zorba und Hammer – Grüne Forderungen nach UVP-Novelle zu Rechenzentren

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba und Umwelt- und Energiesprecher Lukas Hammer ein. Thema sind die geplanten Regeln für Rechenzentren und die Forderungen der Grünen an die Bundesregierung, nachdem die Begutachtung für die Novelle des UVP-Gesetzes geendet hat.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Dienstag, 10.11., 10:30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

PK Zorba und Hammer – Grüne Forderungen nach UVP-Novelle zu Rechenzentren

Datum: 10.11.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Parlamentsklub

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich