FPÖ – Brückl: „NEOS-Jubel über Deutsch-Defizite geht völlig an der Realität vorbei!“

Wien (OTS) -

Als „den durchschaubaren Versuch, eine verfehlte Schulpolitik schönzureden“, bezeichnete heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl die jüngsten Wortmeldungen der NEOS über angebliche Entspannungen bei Schülern mit mangelnden Deutschkenntnissen. Dass in Wien nach wie vor mehr als 15.000 Schüler dem Unterricht aufgrund sprachlicher Barrieren nicht folgen können, sei der eigentliche Missstand, den man nicht kleinreden dürfe.

„Einen leichten Rückgang als bildungspolitischen Durchbruch zu feiern, lenkt von den tatsächlichen Problemen ab. Die Realität an Wiens Schulen bleibt dramatisch: Wenn über 15.000 Kinder die Unterrichtssprache nicht ausreichend beherrschen, steht das Bildungssystem vor einer massiven Schieflage. Das ist kein Grund zum Jubeln, sondern das Ergebnis jahrelanger Fehlentscheidungen und einer verfehlten Zuwanderungspolitik“, so Brückl.

Die NEOS würden den Blick auf die strukturellen Herausforderungen verstellen. „In zahlreichen Wiener Klassen hat mittlerweile die Mehrheit der Kinder eine andere Erstsprache als Deutsch, wodurch ein regulärer Unterricht vielerorts kaum noch geordnet stattfinden kann. Das ist die direkte Folge einer ungesteuerten Migrationspolitik, die die Schulen seit Jahren sehenden Auges überfordert“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

Wenig glaubwürdig sei es zudem, wenn ausgerechnet NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr sich nun als Problemlöser präsentiere. „Wer als früherer Wiener Bildungsstadtrat jahrelang die direkte Verantwortung für das dortige Schulwesen getragen hat, kann sich heute nicht für Maßnahmen rühmen, die lediglich die Symptome behandeln, während die Ursachen unangetastet bleiben. Auch der Versuch, die in Wien entstandenen Probleme einfach im Rahmen einer Bundesverteilung auf alle Bundesländer abzuwälzen, ist der falsche Weg. Wien muss seine Hausaufgaben vor Ort erledigen, anstatt Fehlentwicklungen weiter zu verwalten“, erklärte der Freiheitliche Nationalratsabgeordnete.

Abschließend forderte Brückl einen echten bildungspolitischen Kurswechsel: „Wir brauchen keine PR-Inszenierungen, sondern klare Rahmenbedingungen im Sinne der Schüler und Lehrkräfte. Dazu gehören ein wirksamer Zuwanderungsstopp, verbindliche und einheitliche Sprachstandserhebungen bereits im elementarpädagogischen Bereich sowie der konsequente Grundsatz ‚Erst Deutsch, dann Regelunterricht‘. Wer ohne ausreichende Deutschkenntnisse in den Regelunterricht geschickt wird, verliert den Anschluss – das dürfen wir auf dem Rücken der Zukunftschancen unserer Kinder nicht länger zulassen!“