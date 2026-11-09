Hermann Czech zum 90. Geburtstag

Wien (OTS) -

Hermann Czech, geboren am 10. November 1936 in Wien, ist weder jung noch alt – er ist immer gegenwärtig.

Als Architekt denkt und handelt er im Bewusstsein der Geschichte, aber nie nostalgisch. Zeitlos, subtil, manchmal subversiv, jenseits von Moden oder avantgardistischen Posen.



Seine Bauten, Räume und Planungen beherrschen den kleinen Maßstab der hochverdichtet komplexen und doch behaglichen gastronomischen Projekte Kleines Café, Salzamt oder Wunderbar ebenso wie den Maßstab des Wohnens am Mühlgrund oder in Hadersdorf – aber auch den städtebaulichen Maßstab, etwa mit seinen Impulsen zur Verkehrsplanung der 1960er-Jahre.



In Wien geboren, lebt und arbeitet er bis heute hier, er ist mit dieser Stadt in allen ihren Räumen, ihrer Mehrschichtigkeit und ihren Widersprüchen zutiefst vertraut. Er hat ihrem Kontinuum wertvolle Bausteine hinzugefügt. Seine Qualität liegt nicht in der Geste, sondern in der Synthese. Er verbindet das präzise Weiterdenken von Adolf Loos, die radikale Ausgewogenheit von Josef Frank und das großstädtische Bewusstsein von Otto Wagner mit einer stets eigenständigen Haltung. Hermann Czech ist ein Architekt, dessen Werk tief in Wien verwurzelt ist. Sein Denken jedoch wirkt über die Stadt und über Österreich hinaus.



Bis heute ist er als neugieriger Zuhörender und Zusehender in der österreichischen Architekturwelt aktiv und mit all ihren Diskursen vertraut. Hermann Czech ist bauender, denkender, schreibender und lesender Architekt, ebenso präzise in der Verwendung des Wortes wie des Zeichenstiftes. Sein Credo „Architektur ist Hintergrund, alles andere ist nicht Architektur“ ist in seiner scheinbaren Bescheidenheit radikal allumfassend, sein Diktum „Alles ist Umbau“ heute in Zeiten der Bauwende hin zum Bestand aktueller denn je. Sein gesamtes Archiv ist Teil der Sammlung des Az W. So bleibt sein Denken und Schaffen auch für künftige Generationen lebendig und zugänglich.



Hermann Czech ist das Gedächtnis, der Spiegel und das denkende Herz der österreichischen Architektur. Wir gratulieren ihm herzlich zum 90. Geburtstag.



Programmhinweis

Hermann Czechs 90er – Unverändert gegenwärtig

Mi 11.11.2026, 18:00, Architekturzentrum Wien, Podium

Gemeinsam mit Gästen gibt Hermann Czech anhand ausgewählter Projekte persönliche Einblicke in sein vielschichtiges Werk und sein Architekturverständnis.



Az W Architekturzentrum Wien

ÖGFA Österreichische Gesellschaft für Architektur

ZV Zentralvereinigung der Architekt:innen Österreichs

