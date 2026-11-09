  • 09.11.2026, 10:28:02
  • /
  • OTS0067

Hermann Czech zum 90. Geburtstag

Wien (OTS) - 

Hermann Czech, geboren am 10. November 1936 in Wien, ist weder jung noch alt – er ist immer gegenwärtig.

Als Architekt denkt und handelt er im Bewusstsein der Geschichte, aber nie nostalgisch. Zeitlos, subtil, manchmal subversiv, jenseits von Moden oder avantgardistischen Posen.

Seine Bauten, Räume und Planungen beherrschen den kleinen Maßstab der hochverdichtet komplexen und doch behaglichen gastronomischen Projekte Kleines Café, Salzamt oder Wunderbar ebenso wie den Maßstab des Wohnens am Mühlgrund oder in Hadersdorf – aber auch den städtebaulichen Maßstab, etwa mit seinen Impulsen zur Verkehrsplanung der 1960er-Jahre.

In Wien geboren, lebt und arbeitet er bis heute hier, er ist mit dieser Stadt in allen ihren Räumen, ihrer Mehrschichtigkeit und ihren Widersprüchen zutiefst vertraut. Er hat ihrem Kontinuum wertvolle Bausteine hinzugefügt. Seine Qualität liegt nicht in der Geste, sondern in der Synthese. Er verbindet das präzise Weiterdenken von Adolf Loos, die radikale Ausgewogenheit von Josef Frank und das großstädtische Bewusstsein von Otto Wagner mit einer stets eigenständigen Haltung. Hermann Czech ist ein Architekt, dessen Werk tief in Wien verwurzelt ist. Sein Denken jedoch wirkt über die Stadt und über Österreich hinaus.

Bis heute ist er als neugieriger Zuhörender und Zusehender in der österreichischen Architekturwelt aktiv und mit all ihren Diskursen vertraut. Hermann Czech ist bauender, denkender, schreibender und lesender Architekt, ebenso präzise in der Verwendung des Wortes wie des Zeichenstiftes. Sein Credo „Architektur ist Hintergrund, alles andere ist nicht Architektur“ ist in seiner scheinbaren Bescheidenheit radikal allumfassend, sein Diktum „Alles ist Umbau“ heute in Zeiten der Bauwende hin zum Bestand aktueller denn je. Sein gesamtes Archiv ist Teil der Sammlung des Az W. So bleibt sein Denken und Schaffen auch für künftige Generationen lebendig und zugänglich.

Hermann Czech ist das Gedächtnis, der Spiegel und das denkende Herz der österreichischen Architektur. Wir gratulieren ihm herzlich zum 90. Geburtstag.

Programmhinweis
Hermann Czechs 90er – Unverändert gegenwärtig
Mi 11.11.2026, 18:00, Architekturzentrum Wien, Podium
Gemeinsam mit Gästen gibt Hermann Czech anhand ausgewählter Projekte persönliche Einblicke in sein vielschichtiges Werk und sein Architekturverständnis.

Az W Architekturzentrum Wien
ÖGFA Österreichische Gesellschaft für Architektur
ZV Zentralvereinigung der Architekt:innen Österreichs

Rückfragen & Kontakt

Architekturzentrum Wien
Telefon: 01 522 31 15
Website: https://www.azw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AZW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Architekturzentrum Wien

Rückfragen & Kontakt

Architekturzentrum Wien
Telefon: 01 522 31 15
Website: https://www.azw.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright