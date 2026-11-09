Sandra Steiner zur geschäftsführenden ÖGB Vizepräsidentin gewählt

Wen (OTS) -

Der ÖGB-Vorstand hat Sandra Steiner heute zur geschäftsführenden Vizepräsidentin des ÖGB bestellt. Die langjährige Betriebsrätin in der IT-Branche bringt umfassende Erfahrung und Expertise aus der betrieblichen Interessenvertretung und den Kollektivvertragsverhandlungen in ihre neue Funktion ein. Steiner übernimmt damit von Christa Hörmann sowohl die Funktion der geschäftsführenden ÖGB Bundesfrauenvorsitzenden als auch jene der ÖGB Vizepräsidentin.

„Ich habe viele Jahre in einer von Männern geprägten Branche gearbeitet und weiß, wie wichtig es ist, dass Beschäftigte eine starke Stimme haben. Gute Arbeitsbedingungen und faire Einkommen entstehen nicht von selbst. Sie werden verhandelt, erkämpft und gemeinsam durchgesetzt“, sagt Steiner.

Als Betriebsrätin und Chefverhandlerin der IT-Branche setzte sie sich über Jahre für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Einkommen ein. Diese Erfahrungen und diesen Einsatz will sie nun im ÖGB fortsetzen.

Frauenarbeit aufwerten, Chancengleichheit schaffen

Besonders wichtig für Sandra Steiner ist die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt. „Frauen leisten jeden Tag bezahlte und unbezahlte Arbeit. Dennoch wird gerade jene Arbeit, bei der Menschen für Menschen sorgen, betreuen oder pflegen, oft schlechter bezahlt und geringer bewertet als technische oder automatisierte Tätigkeiten. Diese Schieflage müssen wir beseitigen“, so die Gewerkschafterin.

Wirtschaftliche Unabhängigkeit, gleiche Karrierechancen und faire Einkommen seien zentrale Voraussetzungen für Gleichstellung. „Deshalb muss auch die Lohntransparenzrichtlinie endlich umgesetzt werden und die Blockade der Arbeitgeber aufhören", betont die gf. ÖGB Vizepräsidentin.

KI braucht Regeln und Mitbestimmung

Gerade angesichts der rasanten Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz fordert Steiner klare Regeln und starke Mitbestimmungsrechte. „KI verändert die Arbeitswelt. Entscheidend ist, dass die Beschäftigten diese Veränderungen nicht nur hinnehmen müssen, sondern aktiv mitgestalten können. Technologischer Fortschritt darf nicht zu mehr Druck, Überwachung oder Unsicherheit führen und auch keine Ungleichheiten verstärken.“

Sehr am Herzen liegen Steiner auch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Beschäftigten: „Wer bis zur Pension arbeiten soll, braucht die Möglichkeit, sich laufend weiterzuentwickeln. Weiterbildung ist aber auch eine Frage der Freizeit. Und wir wissen, dass Frauen auch hier oft benachteiligt sind, weil sie den Großteil der Sorgearbeit übernehmen.“

Mitbestimmung ist der Schlüssel

Für Steiner steht fest: Die großen Herausforderungen der Arbeitswelt lassen sich nur gemeinsam mit den Beschäftigten lösen.

„Ob Gleichstellung, Digitalisierung oder demografischer Wandel: Gute Lösungen entstehen nicht über die Köpfe der Menschen hinweg. Starke Betriebsrät:innen und starke Gewerkschaften sorgen dafür, dass Fortschritt nicht nur wenigen nützt, sondern allen“, so die neue geschäftsführenden ÖGB Vizepräsidentin.

Über uns: