SPÖ-Schatz zu Jahrestag der Novemberpogrome: „Erinnerung verpflichtet uns, Antisemitismus konsequent zu bekämpfen!”

Wien (OTS) -

Zum Jahrestag der Novemberpogrome vor 88 Jahren, bei denen Juden und Jüdinnen und jüdische Einrichtungen in Österreich und Deutschland auf brutalste Weise angegriffen und zerstört wurden, ruft Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, zu einem gemeinsamen und entschlossenen Bekenntnis gegen Antisemitismus und Hass auf: „Die schrecklichen Verbrechen der Novemberpogrome, bei denen tausende Menschen angegriffen und getötet wurden, wo Synagogen in Brand gesetzt und jüdische Geschäfte zerstört wurden, dürfen nie vergessen werden! Es ist unsere Aufgabe, ihrer zu gedenken und gleichzeitig sicherzustellen, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft keinen Platz findet.” ****

„Das Erinnern und Gedenken verpflichtet uns auch in der Gegenwart. Denn Antisemitismus nimmt wieder zu und jüdisches Leben in Österreich ist zunehmend von Anfeindungen und Bedrohungen betroffen“, sagt Sabine Schatz und verweist auf die alarmierenden Zahlen der Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde. Im ersten Halbjahr 2026 wurden insgesamt 671 antisemitische Vorfälle registriert. Besonders alarmierend: Die Zahl der physischen Angriffe stieg von fünf auf zwölf, jene der Bedrohungen von acht auf achtzehn. „Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die angegriffen und bedroht werden. Dass jüdische Kinder in Österreich auf ihrem Schulweg Polizeischutz benötigen, muss uns alle erschüttern. Jüdisches Leben darf niemals von Angst geprägt sein“, betont Schatz heute, Montag.

„Die Erinnerung an die Novemberpogrome ist eine Mahnung, jeder Form von Antisemitismus entschieden entgegenzutreten. Wir dürfen nicht wegsehen, wenn jüdische Menschen angefeindet, Verschwörungserzählungen verbreitet oder historische Tatsachen relativiert werden. Wer bei Judenhass schweigt, wird seiner Verantwortung nicht gerecht“, so Schatz.

„Österreich trägt eine besondere historische Verantwortung. „Sie bedeutet, dafür einzustehen, dass Jüdinnen und Juden in Österreich sicher und ohne Angst leben können – auf der Straße, in der Schule, im Fußballstadion und im Netz. Erinnern heißt Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung heißt handeln“, so Schatz abschließend. (Schluss) mf/mb