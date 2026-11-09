  • 09.11.2026, 10:04:02
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SPÖ bei Flugabgabe für Unterscheidung nach Reiseklasse

Weder gerecht noch nachhaltig, dass alle die gleiche Abgabe zahlen

Wien (OTS) - 

Die Bundesregierung arbeitet an einer Änderung der Flugabgabe. Die SPÖ setzt sich in den Verhandlungen für eine klare Unterscheidung nach Reiseklasse ein. „Aktuell zahlen alle die gleiche Flugabgabe – unabhängig davon, ob sie Economy, Business oder Privatjet fliegen. Das ist aber weder gerecht noch nachhaltig“, so SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr heute, Montag. ****

„Wer in der Luxusklasse durch die Welt jettet, sollte mehr Abgabe zahlen müssen als eine Familie, die sich einmal im Jahr eine Urlaubsreise leistet“, ergänzt SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi. Der Vorschlag sei „sozial gerecht, stärkt den Luftstandort und sichert Arbeitsplätze“.

In Österreich richtet sich die Höhe der Flugabgabe nach der Flugdistanz. Sehr kurze Flüge zahlen eine höhere Abgabe, Mittel- bzw. Langstrecke eine niedrigere. Eine zusätzliche Differenzierung nach Reiseklasse wäre keineswegs neu. Sie existiert etwa bereits in Großbritannien und Frankreich. Das ist auch sinnvoll, denn Business- bzw. First-Class-Flüge sind aufgrund des höheren Platzbedarfs wesentlich umweltschädlicher als Economy-Flüge. Privatjet-Flüge sind am umweltschädlichsten. Allein im Jahr 2023 haben Privatflugzeuge weltweit so viel Treibhausgase ausgestoßen, wie alle Flüge, die vom Londoner Flughafen Heathrow gestartet sind – dem größten Flughafen Europas. (Schluss) mf/mb

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