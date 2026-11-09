Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs zu Besuch in Turkmenistan

Wien (PK) -

Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs besuchte vom 1. bis 6. November 2026 mit Mitgliedern der Präsidiale des Bundesrates Turkmenistan. Im Mittelpunkt standen die Vertiefung der bilateralen Beziehungen, die Förderung der österreichischen Wirtschaft und der Ausbau der parlamentarischen Zusammenarbeit. Der Delegation gehörten die Vizepräsidenten Daniel Schmid (SPÖ/T) und Silvester Gfrerer (ÖVP/S) sowie die Bundesratsmitglieder Harald Himmer (ÖVP/W), Andreas Spanring (FPÖ/NÖ) und Michael Wanner (SPÖ/S) an. Begleitet wurde der Besuch von einer Wirtschaftsmission mit 13 Unternehmen. "Österreich ist ein exportorientiertes Land, dessen Wohlstand wesentlich von erfolgreichen internationalen Wirtschaftsbeziehungen abhängt. Turkmenistan bietet österreichischen Unternehmen interessante Perspektiven. Mit unserem Besuch wollen wir die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen und neue Chancen für unsere Unternehmen eröffnen", betonte Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs.

Austausch mit Präsident und Außenminister

Besondere Bedeutung kam dem Gespräch der Bundesratspräsidentin mit Präsident Serdar Berdimuhamedov am 3. November zu. Schwarz-Fuchs setzte sich dabei für eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit und bessere Kooperationsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen ein. Konkrete Anknüpfungspunkte sahen beide Seiten in den Bereichen Infrastruktur, Straßen- und Schienenbau, Energiewirtschaft sowie beim Ausbau des Mittleren Korridors, einer wichtigen Verkehrsverbindung zwischen Zentralasien und Europa. Beide Seiten vereinbarten konkrete Schritte zur weiteren Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen.

Auch mit dem Außenminister und stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerkabinetts Rashid Meredov sprach Schwarz-Fuchs über bilaterale Beziehungen, wirtschaftliche Kooperation und aktuelle außenpolitische Entwicklungen. Sie begrüßte zudem die Bestrebungen Turkmenistans, der Welthandelsorganisation (WTO) beizutreten. Österreich und Turkmenistan verbindet neben langjährigen diplomatischen Beziehungen auch ihre Neutralität. Beide Seiten betonten die besondere Rolle neutraler Staaten als Dialogpartner im multilateralen Gefüge. Turkmenistan kommt aufgrund seiner Lage am Kaspischen Meer und der Nachbarschaft zu Iran und Afghanistan eine strategisch wichtige Position in Zentralasien zu. "Zentralasien gewinnt wirtschaftlich und geopolitisch zunehmend an Bedeutung. Für Österreich ist es daher wichtig, den Dialog mit den Staaten dieser Region zu intensivieren. Persönliche Gespräche auf höchster politischer Ebene leisten dazu einen wesentlichen Beitrag", erklärte Schwarz-Fuchs.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit bietet großes Potenzial

Ein Schwerpunkt des Besuchs lag auf der Förderung der österreichischen Wirtschaft. Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen bieten noch erhebliches Ausbaupotenzial - insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau, in der Energie- und Umwelttechnik, der Wasserwirtschaft, im Gesundheitswesen sowie in Verkehr und Logistik. Zusätzliche Chancen eröffnen die Infrastrukturvorhaben des Landes und seine Lage an wichtigen Handels- und Verkehrsachsen. "Unsere Unternehmen verfügen in vielen dieser Bereiche über international gefragtes Know-how und innovative Technologien. Dieses Potenzial wollen wir stärker nutzen. Entscheidend sind dafür verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ein kontinuierlicher Dialog zwischen Politik und Wirtschaft", unterstrich Schwarz-Fuchs.

Wirtschaftsforum und Gespräche mit Entscheidungsträgern

Beim turkmenisch-österreichischen Wirtschaftsforum in Aschgabat kamen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft beider Länder zusammen, um neue Kooperationen auszuloten. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Finanz- und Wirtschaftsminister Mammetguly Astanagulov sowie der Vorsitzende der Industrie- und Handelskammer, Mergen Gurdov. Die österreichische Wirtschaftsmission war mit 13 Unternehmen vertreten: Andritz, Askin & Co, BS Global, Frequentis, Gebrüder Weiss, Gertner Service, Heidelberger Druckmaschinen, Hoerbiger Wien, Liamol Trading, Liebherr, Pörner Ingenieurgesellschaft, Rema Tip Top sowie Starlinger & Co. Im Mittelpunkt standen direkte Kontakte zu Entscheidungsträgern, laufende Projekte und neue wirtschaftliche Partnerschaften.

Eine ReFocus Austria-Veranstaltung des österreichischen Außenwirtschaftscenters und der Österreichischen Botschaft in Aschgabat bot eine weitere Gelegenheit zur Vernetzung mit Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern beider Länder sowie dem Diplomatischen Corps. Als Ehrengast nahm Parlamentspräsidentin Dünyägözel Gulmanova teil.

Weitere Arbeitsgespräche führten die Delegation und Unternehmensvertreter mit hochrangigen Entscheidungsträgern. Dazu zählten Eisenbahnverkehrsminister Mammet Akmammedov, der Vorsitzende des staatlichen Amtes für See- und Binnenschifffahrt Azat Shanazarov, Gesundheitsminister Myratberdi Gayypov sowie die stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerkabinetts Guvanch Agajanov, Baymyrat Annamammedov und Bahar Seyidova.

Parlamentarische Diplomatie als Grundlage engerer Beziehungen

Ein zentraler Schwerpunkt des Besuchs lag auf der Vertiefung der parlamentarischen Beziehungen. Im Gespräch mit Parlamentspräsidentin Dünyägözel Gulmanova betonten beide Präsidentinnen die Bedeutung der parlamentarischen Diplomatie für den bilateralen Austausch und die multilaterale Zusammenarbeit. Erörtert wurden ein verstärkter Austausch zwischen den parlamentarischen Freundschaftsgruppen sowie die Zusammenarbeit in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und in der Interparlamentarischen Union (IPU). Die nächste Tagung der OSZE-Parlamentarierversammlung findet Mitte November in Aschgabat statt. Beide Seiten betonten zudem die Bedeutung neutraler Staaten für Dialog und Zusammenarbeit im multilateralen Rahmen. "Parlamentarische Diplomatie schafft zusätzliche Gesprächskanäle, fördert das gegenseitige Verständnis und eröffnet neue Perspektiven. Gerade angesichts der aktuellen internationalen Herausforderungen brauchen wir mehr Dialog und verlässliche Partnerschaften", erklärte Schwarz-Fuchs. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments .

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