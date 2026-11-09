  • 09.11.2026, 09:17:02
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AK-Versorgungs-Thermometer zeigt: So schlecht beurteilen die Menschen unsere Gesundheitsversorgung

Pressekonferenz

Linz (OTS) - 

Die Arbeiterkammer OÖ hat gemeinsam mit dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES) ein neues Monitoring-Tool, das „AK-Versorgungs-Thermometer“, entwickelt. Dabei werden regelmäßig 2.500 Personen zur Gesundheitsversorgung befragt, Fehlentwicklungen aufgezeigt und Handlungsbedarfe erkannt. Erstmals gibt es damit für unser Bundesland einen Index, der eine umfassende Einschätzung liefert. Die ersten Ergebnisse sind leider erschütternd. Bei einer

Pressekonferenz
am Mittwoch, 11. November 2026 um 09:30 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, stellen wir Ihnen unter dem Titel

AK-Versorgungs-Thermometer zeigt:
So schlecht beurteilen die Menschen unsere Gesundheitsversorgung

unser neues AK-Monitoring-Tool vor und präsentieren die spannendsten Zahlen und Daten.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und IFES-Geschäftsführer Dr. Reinhard Raml zur Verfügung.

AK-Versorgungs-Thermometer zeigt: So schlecht beurteilen die Menschen unsere Gesundheitsversorgung

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 11.11.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Linz
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Michael Petermair
Telefon: +43 (0)664 88 28 19 31
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html

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[Mittwoch, 11.11.2026, 09:30]

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