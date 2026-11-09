Tag der Wissenschaft: Ohne klinische Forschung kein medizinischer Fortschritt

Wien (OTS) -

Zum Internationalen Tag der Wissenschaft am 10. November macht die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) auf die Bedeutung klinischer Forschung für die Gesundheitsversorgung und den Wissenschaftsstandort Österreich aufmerksam. An acht ihrer Institute betreibt die LBG selbst klinische Forschung. Mit dem Förderprogramm Klinische Forschungsgruppen (KFG) stärkt sie darüber hinaus die nicht-kommerzielle, patient:innenorientierte Forschung in Österreich.

Ob neue Krebstherapien, bessere Diagnoseverfahren oder wirksame Präventionsmaßnahmen: Medizinischer Fortschritt ist ohne klinische Forschung nicht möglich. Sie bildet die entscheidende Verbindung zwischen Grundlagenforschung und ihrer Anwendung in der medizinischen Versorgung. Erst durch systematische Untersuchungen lässt sich feststellen, ob neue Behandlungsmethoden tatsächlich wirken, welche Risiken sie mit sich bringen und für welche Patient:innen sie geeignet sind. Anlässlich des Internationalen Tags der Wissenschaft am 10. November rückt die LBG die Bedeutung klinischer Forschung für Patient:innen und den Forschungsstandort Österreich in den Mittelpunkt.

Vom Labor zum Krankenbett: Warum klinische Forschung unverzichtbar ist

Zwischen einer wissenschaftlichen Entdeckung und ihrer tatsächlichen Anwendung liegt oft ein langer Weg. Klinische Forschung hilft dabei, diese Lücke zu schließen und geht weit über die Entwicklung neuer Medikamente hinaus. Sie untersucht, wie Krankheiten entstehen und verlaufen, wie sie frühzeitig erkannt oder verhindert werden können und welche Behandlungen den größten Nutzen bringen. Dazu gehören auch Fragen der Lebensqualität, Rehabilitation und Gesundheitsversorgung. Eine zentrale Rolle spielen klinische Studien. Sie liefern wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie sicher und wirksam medizinische Maßnahmen sind. Gleichzeitig können sie dazu beitragen, bestehende Behandlungen zu verbessern und unnötige Eingriffe zu vermeiden.

„Was im Labor vielversprechend aussieht, muss sich erst in der medizinischen Praxis bewähren. Klinische Forschung schafft die wissenschaftliche Grundlage dafür, dass Patient:innen sichere und wirksame Behandlungen erhalten. Sie ist damit nicht nur ein wesentlicher Bestandteil des medizinischen Fortschritts, sondern auch eine Investition in die Gesundheitsversorgung von morgen“, erklärt Freyja-Maria Smolle-Jüttner, Präsidentin der LBG.

Die LBG verbindet wissenschaftliche Forschung mit konkreten Fragestellungen aus der medizinischen Praxis. An acht ihrer Ludwig Boltzmann Institute (LBI) wird klinische Forschung betrieben. Die Forschung reicht von Blut- und Krebserkrankungen über Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats bis hin zu Fragen der Prävention und Gesundheitsversorgung. Immer mit dem Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse für die medizinische Praxis nutzbar zu machen und die Versorgung von Patient:innen zu verbessern.

LBG-Förderprogramm: Klinische Forschungsgruppen stärken patient:innenorientierte Forschung

Neben der eigenen Forschung an ihren Instituten setzt die LBG und das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung mit dem Förderprogramm Klinische Forschungsgruppen (KFG) einen weiteren Schwerpunkt. Das Programm wurde 2022 ins Leben gerufen, um die nicht-kommerzielle, krankheits- und patient:innenorientierte klinische Forschung in Österreich gezielt zu stärken.

Im Unterschied zu kommerziell finanzierten Studien können dabei auch Fragestellungen verfolgt werden, die für die medizinische Versorgung wichtig sind, aber keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen versprechen. Dazu zählen beispielsweise die Verbesserung bestehender Therapien oder die Erforschung von seltenen Erkrankungen, für die bislang nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten bestehen.

Aktuell fördert die LBG sechs Klinische Forschungsgruppen. Sie beschäftigen sich unter anderem mit Darm-, Blasen- und Hirntumoren, Epilepsie, Herzrhythmusstörungen und Lebererkrankungen. Die langfristige Förderung ermöglicht es interdisziplinären Forschungsteams, komplexe medizinische Fragestellungen über mehrere Jahre hinweg zu bearbeiten. Mit der dritten Ausschreibung 2026 setzt die LBG einen besonderen Schwerpunkt auf Frauengesundheit und Gendermedizin. Damit sollen Forschungslücken in der Gynäkologie im engeren Sinne bzw. bei geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Prävention, Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen adressiert werden. Der Start der KFG ist für Anfang 2028 geplant.

Österreich braucht starke Rahmenbedingungen für klinische Forschung

Klinische Forschung ist nicht nur für die medizinische Versorgung von Bedeutung, sondern auch ein wichtiger Faktor für den Wissenschaftsstandort Österreich. Klinische Studien ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen, Spitälern und Unternehmen, schaffen wissenschaftliche Expertise und können Patient:innen im Rahmen kontrollierter Studien Zugang zu neuen Behandlungsansätzen eröffnen.

Gleichzeitig steht Österreich vor strukturellen Herausforderungen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Erstanträge für klinische Arzneimittelprüfungen deutlich zurückgegangen. Um den Forschungsstandort langfristig zu stärken, braucht es daher nicht nur wissenschaftliche Expertise, sondern auch verlässliche Finanzierung, gut ausgebildete Fachkräfte und eine starke Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Einrichtungen.

„Seit 2022 ist die Zahl der industriegesponserten klinischen Studien pro Kopf in Österreich um fast 50 Prozent zurückgegangen, besonders bei den frühen Phase-I- und Phase-II-Studien. Das ist ein ernstes Warnsignal für den Forschungsstandort Österreich. Wir müssen die Rahmenbedingungen für klinische Forschung verbessern, damit Österreich international wieder wettbewerbsfähiger wird“, betont Smolle-Jüttner abschließend.

Das von der LBG veröffentlichte Dossier zum Thema „Klinische Forschung“ finden Sie hier: https://lbg.ac.at/forschung/lbg-dossiers/dossier-klinische-forschung-2026/