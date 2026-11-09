FPÖ – Schmiedlechner zu Ardo-Aus: „ÖVP feiert halbe Lösung – Standortprobleme bleiben!“

Wien (OTS) -

„Die Vereinbarungen zwischen Schneider’s Gemüseland, Iglo, Waldland und den Marchfelder Gemüsebauern sind ausdrücklich zu begrüßen. Mein Dank gilt den Unternehmen sowie ETG und TGM für ihren Einsatz und ihre Bemühungen um neue Perspektiven“, erklärte heute FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner.

„Die ÖVP ist allerdings wieder einmal Meister der Selbstinszenierung! Pernkopf und die Landwirtschaftskammer feiern bereits die Rettung der heimischen Gemüseproduktion. Dabei sperrt das Ardo-Werk trotzdem zu, Arbeitsplätze gehen verloren und für Spinat und Rotkraut fehlt weiterhin eine gesicherte österreichische Verarbeitungslösung. Österreichischer Spinat muss womöglich künftig in der Slowakei verarbeitet werden. Das ist eine Teillösung und kein vollständiger Rettungserfolg!“, so Schmiedlechner.

„Dass die Landwirtschaftskammer bei der Suche nach neuen Absatzmöglichkeiten vermittelt, ist ihre ureigenste Aufgabe und keine außergewöhnliche politische Heldentat! Wo bleibt aber der hörbare Aufschrei der Landwirtschaftskammer gegen die Standortpolitik der ÖVP? Eine Interessenvertretung muss Probleme nicht nur verwalten, sondern auch gegenüber den politisch Verantwortlichen klar ansprechen!“, erklärte der freiheitliche Agrarsprecher.

Besonders kritisch sieht Schmiedlechner die fehlende Auseinandersetzung mit den Ursachen: „Nicht die ÖVP hat die Schließung des Ardo-Werks beschlossen, aber sie trägt seit Jahren politische Mitverantwortung für die österreichische Standortpolitik! Wir befinden uns in einem gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum. Warum verliert Österreich als Standort für die Lebensmittelverarbeitung an Wettbewerbsfähigkeit, während andernorts in der EU weiterproduziert wird?“

Hohe Energie- und Produktionskosten, Bürokratie und Wettbewerbsnachteile seien seit Jahren bekannt. „Wo bleiben die konkreten Maßnahmen von Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer, Landwirtschaftsminister Totschnig und Pernkopf? Statt ständig auf den belgischen Konzern zu zeigen, sollte die ÖVP endlich vor der eigenen Haustür kehren!“

Auch die angekündigten Investitionsförderungen werfen Fragen auf: „Wie viele Millionen Euro Steuergeld werden zugesagt? Und warum soll ein neuer Verarbeiter unter denselben wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgreicher sein? Förderungen allein machen einen Standort noch lange nicht wettbewerbsfähig!“

„Wer immer wieder dasselbe macht und auf ein anderes Ergebnis hofft, wird keine nachhaltigen Lösungen schaffen! Was nützen die schönsten Rettungsinszenierungen und Fördermillionen, wenn sich an den Ursachen nichts ändert? Die ÖVP muss endlich dafür sorgen, dass sich Lebensmittelproduktion in Österreich wieder rechnet. Unsere Bauern und Konsumenten brauchen keine politischen Jubelmeldungen, sondern wirtschaftlich gesunde Verarbeitungsbetriebe, sichere Absatzmöglichkeiten, Einkommen zum Auskommen und eine starke heimische Lebensmittelproduktion!“, so Schmiedlechner abschließend.