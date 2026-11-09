Wien (OTS) -

Weihnachten ist die Zeit der großen Erzählungen von Frieden, Menschlichkeit und Zuversicht. Doch abseits der festlichen Stimmung sieht die Wirklichkeit für viele Journalistinnen und Journalisten weltweit keineswegs märchenhaft aus. Sie werden bedroht, verfolgt, eingesperrt oder ermordet, weil sie hinschauen, Missstände aufdecken und die Wahrheit ans Licht bringen. Auch in Österreich und Europa geraten Medien zunehmend unter Druck.

"Pressefreiheit ist kein Weihnachtsmärchen. Sie ist eine demokratische Errungenschaft, die jeden Tag verteidigt werden muss", erklärt Martin Wassermair, Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich. "Autoritäre Kräfte versuchen, unabhängigen Journalismus zu delegitimieren, kritische Medien einzuschüchtern und die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen. Wer die Grundlagen einer freien Medienordnung angreift, nimmt die Demokratie ins Visier."

Mit der Kampagne "Pressefreiheit ist kein Weihnachtsmärchen" ruft die österreichische RSF-Sektion in den kommenden Wochen dazu auf, aktiv am Schutz unabhängiger und kritischer Medien mitzuwirken. Dafür ist die Organisation auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Spenden ermöglichen es, eine starke Stimme für Pressefreiheit zu sein und mit Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, Veranstaltungen und konkreten Projekten die Informationsfreiheit, unabhängige Medien und die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten zu stärken.

"Mit Ihrer Spende unterstützen Sie nicht nur unsere Arbeit, sondern setzen ein Zeichen für eine freie Gesellschaft, in der Journalistinnen und Journalisten ohne Angst und Verfolgung berichten können“, appelliert Fritz Hausjell, Präsident von Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich, im Hinblick auf Weihnachten. "Zensur, Desinformation und Einschüchterung gefährden das Recht von uns Bürgerinnen, Bürgern, Unternehmen und NGOs auf unabhängige Information. Gerade deshalb braucht es Menschen, die sich solidarisch zeigen und für Pressefreiheit stark machen.“

Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich engagiert sich seit 1998 für bessere Informationsfreiheit und Medienvielfalt. Aber in diesem Jahr ruft die Organisation mit noch mehr Nachdruck zu einer Weihnachtsspende auf, denn noch nie im 21. Jahrhundert war es um die Pressefreiheit weltweit so schlecht bestellt wie aktuell. Das bestätigen die Ergebnisse des RSF-Pressefreiheitsindex 2026 sehr deutlich. Abschließend betont ROG-Präsident Fritz Hausjell: "Wir dürfen nicht vergessen, dass ein gutes, faires Leben und Wirtschaften in der Gesellschaft viel mit verfügbaren faktenbasierten Informationen und vitaler Demokratie zu tun haben. Das verstehen wir als unseren Auftrag. Die Unabhängigkeit und Stärke schaffen vor allem Spenden, die für Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich nunmehr erfreulicherweise steuerlich absetzbar sind."

Mehr Informationen unter:

https://www.rog.at/spenden