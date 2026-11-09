- 09.11.2026, 08:35:02
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- OTS0018
Gemeinsame Grundsätze der Medien-, Werbe- und Kommunikationsbranche zur KI-Kennzeichnung von Werbung
Vertreter der österreichischen Medien-, Werbe- und Kommunikationsbranche haben gemeinsame Grundsätze zur KI-Kennzeichnung von Werbung erarbeitet, um ein einheitliches Verständnis für die Transparenzpflichten der EU-KI-Verordnung zu fördern.
Im Mittelpunkt stehen eine sachgerechte und verhältnismäßige Kennzeichnung sowie das Bekenntnis zu Transparenz und Verantwortung.
Die gemeinsame Erklärung wird getragen von:
- CCA Creativ Club Austria
- Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen in der WKO
- Fachverband Werbung und Marktkommunikation in der WKO
- IAA International Advertising Association Austrian Chapter
- IAB Interactive Advertising Bureau
- MAV Österreichischer Verband der Markenartikelindustrie
- MCÖ Marketing Club Österreich
- OOHA Verband Out Of Home Austria
- ORF-Enterprise GmbH & Co KG
- ÖZV Österreichischer Zeitschriften- und Fachmedienverband
- VÖP Verband Österreichischer Privatsender
- VÖZ Verband Österreichischer Zeitungen
- VRM Verband der Regionalmedien Österreichs
Rückfragen & Kontakt
Verband Österreichischer Privatsender
Corinna Drumm
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