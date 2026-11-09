  • 09.11.2026, 08:35:02
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  • OTS0018

Gemeinsame Grundsätze der Medien-, Werbe- und Kommunikationsbranche zur KI-Kennzeichnung von Werbung

Wien (OTS) - 

Vertreter der österreichischen Medien-, Werbe- und Kommunikationsbranche haben gemeinsame Grundsätze zur KI-Kennzeichnung von Werbung erarbeitet, um ein einheitliches Verständnis für die Transparenzpflichten der EU-KI-Verordnung zu fördern.

Im Mittelpunkt stehen eine sachgerechte und verhältnismäßige Kennzeichnung sowie das Bekenntnis zu Transparenz und Verantwortung.

Die gemeinsame Erklärung wird getragen von:

  • CCA Creativ Club Austria
  • Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen in der WKO
  • Fachverband Werbung und Marktkommunikation in der WKO
  • IAA International Advertising Association Austrian Chapter
  • IAB Interactive Advertising Bureau
  • MAV Österreichischer Verband der Markenartikelindustrie
  • MCÖ Marketing Club Österreich
  • OOHA Verband Out Of Home Austria
  • ORF-Enterprise GmbH & Co KG
  • ÖZV Österreichischer Zeitschriften- und Fachmedienverband
  • VÖP Verband Österreichischer Privatsender
  • VÖZ Verband Österreichischer Zeitungen
  • VRM Verband der Regionalmedien Österreichs

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Verband Österreichischer Privatsender
Corinna Drumm
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