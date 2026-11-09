Gemeinsame Grundsätze der Medien-, Werbe- und Kommunikationsbranche zur KI-Kennzeichnung von Werbung

Wien (OTS) -

Vertreter der österreichischen Medien-, Werbe- und Kommunikationsbranche haben gemeinsame Grundsätze zur KI-Kennzeichnung von Werbung erarbeitet, um ein einheitliches Verständnis für die Transparenzpflichten der EU-KI-Verordnung zu fördern.

Im Mittelpunkt stehen eine sachgerechte und verhältnismäßige Kennzeichnung sowie das Bekenntnis zu Transparenz und Verantwortung.

Die gemeinsame Erklärung wird getragen von: