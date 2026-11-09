Jüdische Studierende: 88 Punschkrapfen für NR-Präsident Rosenkranz und den FPÖ-”Heimatabend” am 9. November

Wien (OTS) -

In der Nacht auf den 9. November haben unbekannte jüdische AktivistInnen aus dem Umfeld der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH) den Eingang des Veranstaltungsorts eines FPÖ-Heimatabends mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz mit 88 Punschkrapfen verstellt. In Referenz auf den berühmten Satz „Österreich ist wie ein Punschkrapfen: außen rosa, innen braun und immer ein bisschen betrunken“ soll mit dieser Aktion vor dem Erstarken des Rechtsextremismus durch die Kellernazi-Partei FPÖ gewarnt werden. Mit Sprühkreide wurde vor dem Veranstaltungsort der Spruch “FPÖ Heimat = Albtraum” angebracht, denn der Heimatbegriff der FPÖ steht für Hass, Ausgrenzung und ein belastetes Verhältnis zur NS-Vergangenheit.

Im Rahmen des “FPÖ Heimatabend” am Gedenktag des 9. November werden neben Rosenkranz weitere bekannte FPÖ-Burschenschafter teilnehmen, darunter der Akademikerball-Organisator Udo Guggenbichler, gegen den bereits wegen NS-Wiederbetätigung ermittelt wurde. Landesparteiobmann Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Kraus der FPÖ Wien – beides rechtsextreme Burschenschafter – nehmen ebenso am “Heimatabend” teil.

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, der selbst Teil einer rechtsextremen Burschenschaft ist, hat in der Vergangenheit in Buchpublikationen schwer belastete Nationalsozialisten als “Leistungsträger” geehrt und zuletzt René Schimanek als seinen Büroleiter im Parlament beschäftigt, der wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt wurde und in Verbindung mit einer schwerbewaffneten Neonazi-Miliz steht.

Vor diesem Hintergrund passt die “Heimatabend”-Veranstaltung am 9. November besser zu Walter Rosenkranz, als misslungene Versuche, am Judenplatz einen Kranz abzulegen. Umso wichtiger wäre es deshalb gewesen, dass Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ) als zweite und dritte NR-PräsidentInnen für ein Novemberpogrom-Gedenken im Parlament sorgen, dass dieses Jahr offenbar nicht stattfindet.

Ein Heimatabend am 9. November passt besser zur FPÖ und Walter Rosenkranz, als ein peinlicher Versuch, am Judenplatz einen Kranz abzulegen. Die Heimat, von der die FPÖ und ihre Vorläufer träumen, ist jedoch eine, in der unsere Fensterscheiben eingeschlagen und Synagogen in Brand gesetzt werden – ein Alptraum , hält fest: “Ein Heimatabend am 9. November passt besser zur FPÖ und Walter Rosenkranz, als ein peinlicher Versuch, am Judenplatz einen Kranz abzulegen. Die Heimat, von der die FPÖ und ihre Vorläufer träumen, ist jedoch eine, in der unsere Fensterscheiben eingeschlagen und Synagogen in Brand gesetzt werden – ein Alptraum.”

Lia Guttmann, Co-Präsidentin der JöH, fügt hinzu: “Auch in einem Parlament, in dem schockierenderweise die FPÖ die meisten Mandate hält, muss es möglich sein, ein würdiges Gedenken am 9. November auszurichten – selbstverständlich ohne Walter Rosenkranz. Wir rufen die gemäßigten Kräfte im Nationalrat dazu auf, diesen Gedenktag zu begehen.”