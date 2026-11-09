GBH-Muchitsch: Feiertage bleiben. Zuerst die 46 Millionen Überstunden zahlen.

Wien (OTS) -

Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Niederösterreich, Kari Ochsner, will Feiertage streichen oder alle täglich länger arbeiten lassen. Dagegen gibt es breiten Widerstand.

Nach der Gewerkschaft BAU-HOLZ und der Gewerkschaft GPA lehnen auch die Christgewerkschafter:innen (FCG) mit ÖGB-Vizepräsidentin Romana Deckenbacher und der ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB den Vorschlag klar ab.

Offen für den Vorschlag zeigt sich nur der ÖVP-Wirtschaftsbund. Die Arbeitnehmerseite ist geschlossen: Die Feiertage bleiben.

Mehr Stunden? Die gibt es längst, nur ohne Geld

Laut Statistik Austria haben die Beschäftigten 2025 rund 170 Millionen Mehr- und Überstunden geleistet. 45,9 Millionen davon wurden weder bezahlt noch mit Zeitausgleich abgegolten.

Die Arbeiterkammer hat berechnet, was das heißt: Den Arbeitnehmer:innen fehlen 2,5 Milliarden Euro an Lohn, dem Staat entgehen 1,23 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben.

„Die Industrie will mehr Arbeitsstunden. Die gibt es längst. Sie werden nur nicht bezahlt. Das ist Lohnraub“, sagt GBH-Bundesvorsitzender Abg. z. NR Josef Muchitsch.

Schwarze Schafe schaden den ehrlichen Betrieben

Die meisten Betriebe bezahlen ihre Leute korrekt. Gerade sie haben einen Nachteil gegenüber jenen, die das nicht tun. Scheinfirmen haben laut Finanzministerium 2025 einen Schaden von rund 500 Millionen Euro angerichtet. Das Amt für Betrugsbekämpfung hat im Vorjahr 411 Scheinunternehmen rechtskräftig festgestellt, mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. Laut Finanzpolizei finden sich die meisten Scheinfirmen im Bau- und Baunebengewerbe.

Muchitsch: „Wer die Wettbewerbsfähigkeit stärken will, muss zuerst gegen Lohnraub und Scheinfirmen vorgehen. Das schützt die ehrlichen Betriebe und ihre Beschäftigten.“

Am Bau ist Erholung kein Luxus

Am Bau wird bei Hitze, Kälte, Wind und Regen gearbeitet, oft auswärts auf Montage. Ein Feiertag ist oft der einzige Tag, an dem Wochen- und Monatspendler ihre Familie sehen. Feiertage streichen zu wollen, ist respektlos gegenüber allen, die so hart arbeiten.

Was jetzt zu tun ist

Die Bundesregierung hat sich im Regierungsprogramm klar festgelegt: „Alle Überstunden sollen auch abgegolten werden.“ Die GBH fordert, das jetzt rasch umzusetzen:

Jede geleistete Überstunde wird bezahlt oder mit Zeitausgleich abgegolten

Mehr Personal für die Kontrollen, wie im Regierungsprogramm vorgesehen

Wirkungsvolle Strafen gegen Lohnraub: Wer betrügt, muss mehr zahlen, als er sich erspart hat

„Zuerst ehrlich zahlen, dann reden. Wer jede Stunde bezahlt, Lehrlinge ausbildet und Ältere beschäftigt, kann gerne über Wettbewerbsfähigkeit reden. Die Rechnung für die schwarzen Schafe zahlen sicher nicht die Beschäftigten mit ihren Feiertagen“, erklärt Muchitsch abschließend.

Wer ist die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH)?

Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) ist die österreichische Gewerkschaft für rund 240.000 Beschäftigte in der Bau-, Holz- und Steinbranche. Sie verhandelt Kollektivverträge, setzt sich für faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit ein und kämpft für faire öffentliche Vergaben sowie konsequent gegen Lohn- und Sozialdumping. Ziel ist der Schutz der Beschäftigten und fairer Wettbewerb für jene Betriebe, die sich an die Regeln halten. Bundesvorsitzender der GBH ist Josef Muchitsch. Weitere Informationen auf gbh.at.