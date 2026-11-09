Body Project Austria und YOUareART gewinnen Österreichischen Gesundheitspsychologie-Preis 2026

Wien (OTS) -

Gleich zwei Projekte aus dem Schwerpunkt gesundheitsfördernde Körperbilder bei Jugendlichen der Gesundheit Österreich wurden mit dem Österreichischen Gesundheitspsychologie-Preis 2026 ausgezeichnet: „Body Project Austria“ und „YOUareART – Ungefiltert schön“ erhielten zwei der drei gleichwertig vergebenen Preise. Die Auszeichnung wurde am 3. November von der Fachsektion Gesundheitspsychologie des Berufsverbands Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) verliehen.

Beide Projekte setzen beim wachsenden Druck durch unrealistische Körper- und Schönheitsideale an. Body Project Austria adaptiert ein international etabliertes, wissenschaftlich fundiertes Präventionsprogramm für Österreich. In Workshops setzen sich Jugendliche kritisch mit gesellschaftlichen Schönheitsidealen auseinander. Ziel ist es, die Körperzufriedenheit zu stärken und das Risiko für Essstörungen zu reduzieren.

YOUareART verbindet Gesundheitsförderung, Psychologie und Kunstvermittlung. In kostenlosen Museumsworkshops reflektieren Jugendliche gemeinsam mit Psycholog:innen und Kunstvermittler:innen, wie soziale Medien und digitale Beautyfilter ihr Körperbild, ihren Selbstwert und ihre Wahrnehmung von Schönheit beeinflussen. Eine Augmented-Reality-App macht sichtbar, wie Filter individuelle Gesichtszüge an standardisierte Schönheitsideale angleichen. Für YOUareART ist es bereits die zweite Auszeichnung innerhalb weniger Wochen: Im September erhielt das Projekt den ersten Preis beim Wiener Gesundheitspreis 2026 in der Kategorie „Seelische Gesundheit“.

„Dass zwei Projekte aus unserem Schwerpunkt zu gesundheitsfördernden Körperbildern ausgezeichnet wurden, bestätigt die Bedeutung dieses Themas“, sagt Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich, dem nationalen Public-Health-Institut. „Body Project Austria und YOUareART zeigen mit unterschiedlichen Zugängen, wie Jugendliche dabei unterstützt werden können, Schönheitsideale kritisch zu hinterfragen und einen selbstbestimmteren Umgang mit ihrem Körper und digitalen Bildern zu entwickeln.“

Body Project Austria wird von queraum. kultur- und sozialforschung, der Ferdinand Porsche FERNFH, dem Institut für Frauen- und Männergesundheit FEM Süd und MEN, dem Institut Suchtprävention der pro mente Oberösterreich sowie dem Netzwerk Essstörungen Tirol umgesetzt.

„YOUareART – Ungefiltert schön“ ist eine Kooperation des Kompetenzzentrums Zukunft Gesundheitsförderung der Gesundheit Österreich, das im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz tätig ist, mit dem Institut für Frauen- und Männergesundheit FEM Süd und MEN, der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien sowie der Heidi Horten Collection. Die Idee stammt von der Kreativagentur dasWeil, die auch für die kreative Umsetzung verantwortlich zeichnet.

Beide Projekte werden aus Mitteln der Agenda Gesundheitsförderung und des Fonds Gesundes Österreich finanziert.