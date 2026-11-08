- 08.11.2026, 09:00:32
- /
- OTS0006
AVISO: Dienstag, 10.11., 10:30 Uhr – PK Zorba und Hammer – Grüne Forderungen nach UVP-Novelle zu Rechenzentren
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Digitalisierungssprecher Süleyman Zorba und Umwelt- und Energiesprecher Lukas Hammer ein. Thema sind die geplanten Regeln für Rechenzentren und die Forderungen der Grünen an die Bundesregierung, nachdem die Begutachtung für die Novelle des UVP-Gesetzes geendet hat.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Dienstag, 10.11., 10:30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
PK Zorba und Hammer – Grüne Forderungen nach UVP-Novelle zu Rechenzentren
Datum: 10.11.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Parlamentsklub
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB