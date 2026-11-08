Gewerkschaften PRO-GE und GPA: Jetzt volle Solidarität mit den Ardo-Beschäftigten!

Wien (OTS) -

Morgen, Montag, 9. November, findet eine Protest- und Solidaritätskundgebung vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf statt. „Die am Freitag präsentierte Einigung zur Sicherung der Gemüseproduktion im Marchfeld ist zu begrüßen. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass sich für die rund 240 Beschäftigten des Ardo-Werkes noch immer keine Lösung abzeichnet. Sie brauchen die Solidarität von Bevölkerung und Bauern, um die Konzernleitung zum Einlenken zu bewegen“, betonen Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) und Barbara Teiber, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft GPA.

Mittlerweile seien sechs Verhandlungsrunden über einen Sozialplan abgehalten worden, Ardo habe jedoch noch immer kein akzeptables Angebot vorgelegt.

„Ardo agiert eiskalt. Obwohl man Gewinne geschrieben hat, schließt man das Werk und ist nicht einmal bereit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen fairen Ausgleich anzubieten. Es geht um Menschen, die ihre Familien versorgen müssen, die Mieten und Kredite zu zahlen haben. Einem erfolgreichen Konzern stünde es gut zu Gesicht, auch soziales Gewissen an den Tag zu legen“, unterstreichen Binder und Teiber. Darüber hinaus fordern sie eine Arbeitsstiftung, um den Beschäftigten eine Perspektive zu geben.

„So, wie man jetzt für die Bauern des Marchfelds gekämpft hat, muss nun der Fokus auf den Beschäftigten des Ardo-Werkes liegen. Wir hoffen, es wird nicht vergessen, dass es einen breiten Schulterschluss gegeben hat, um die heimische Gemüseproduktion zu unterstützen“, so die Gewerkschaftsvorsitzenden. Künftige Verarbeitungsbetriebe sollten daher den Ardo-Beschäftigten Arbeitsplatzangebote unterbreiten. Davon würden nicht nur die Ardo-Mitarbeiter:innen profitieren, sondern auch die Unternehmen, die erfahrenes und motiviertes Personal erhalten. „Sorgen wir gemeinsam dafür, dass sich das Marchfeld weiterhin positiv entwickelt. Dazu gehört auch, dass die Arbeitsplätze jenen Menschen gegeben werden, die seit Jahren dafür sorgen, dass das Gemüse aus dem Marchfeld in höchster Qualität den Konsumentinnen und Konsumenten zur Verfügung zur Verfügung gestellt wird“, sagen Binder und Teiber abschließend.

Erinnerung – Protest- und Solidaritätskundgebung vor dem Ardo-Werk: