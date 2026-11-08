COP31: Greenpeace fordert klare Leitplanken für grüne Elektrifizierung

Wien/Antalya (OTS) -

Zum Auftakt der UN-Klimaverhandlungen (COP31) in Antalya fordert die Umweltschutzorganisation Greenpeace klare Leitplanken für eine grüne Elektrifizierung. Der Wechsel von Kohle, Öl und Gas hin zu Strom ist ein zentraler Hebel, damit der globale Ausstieg aus fossiler Energie gelingen kann. Die globale Elektrifizierung darf jedoch kein Schlupfloch für Anbieter von fossilem Strom werden. Deshalb fordert Greenpeace, dass bis 2035 mindestens 75 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen müssen.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich, betont: „Die Klimakrise eskaliert in rasantem Tempo. Wir haben schlicht keine Zeit mehr für halbe Sachen. Die Verhandlungen in Antalya müssen zum weltweiten Befreiungsschlag aus der fossilen Abhängigkeit werden. Elektrifizierung ist eine Lösung dafür, jedoch nur, wenn der Strom fossil- und atomfrei produziert wird.“

Von Klimaminister Norbert Totschnig fordert Greenpeace, auch in Österreich den fossilen Ausstieg voranzutreiben und einen klaren Ausstiegsplan für Öl und Gas zu verankern. Dieser muss ein sofortiges Verbot neuer Öl- und Gasexplorationen in Österreich sowie das endgültige Aus für die heimische fossile Förderung bis spätestens 2035 festschreiben. Duregger stellt klar: „Klimaminister Norbert Totschnig muss in Antalya endlich Kante zeigen. Wer im Jahr 2026 immer noch neue Gasbohrungen zulässt und fossile Konzerne schützt, sabotiert unsere Zukunft.”

„KEEP 1.5 ALIVE!"

Vor dem Auftakt der Weltklimakonferenz COP31 setzen Greenpeace-Aktivist:innen am Freitag ein unübersehbares Zeichen für den Klimaschutz: Am Strand von Konyaalti in Antalya rollten sie ein riesiges Banner aus mit der klaren Botschaft: „COP31: KEEP 1.5°C ALIVE“. Das Banner war selbst aus dem Weltraum sichtbar - ein Satellit hielt die Aktion fest.

Factsheet zur COP31: https://act.gp/4j29Mzp

Fotos: https://act.gp/4eqdNMt

Inhalte auf einen Blick

Thema/Anlass: Anlässlich des Auftakts der UN-Klimakonferenz COP31 in Antalya fordert Greenpeace klare Leitplanken für eine weltweite grüne Elektrifizierung.

Ergebnis: Bis zum Jahr 2035 müssen global mindestens 75 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen.

Hauptforderung: Auf globaler Ebene fordert Greenpeace eine fossil- und atomfreie Elektrifizierung. Für Österreich fordert Greenpeace einen verbindlichen Ausstiegsplan für Öl und Gas.

Akteur:innen / Adressat: Klimaminister Norbert Totschnig und die Verhandlungsteams der COP31.

Quelle / Material: Greenpeace Österreich / Factsheet: https://act.gp/4j29Mzp , Bildmaterial: https://act.gp/4eqdNMt