NEOS: Gratulation an Claudia Gamon zur Bestätigung als Vorarlberger Landessprecherin

Wien (OTS) -

„Ich gratuliere Claudia Gamon zur Wiederwahl als Landessprecherin und freue mich mit den neu gewählten Mitgliedern des Landesvorstandes sowie des Erweiterten Landesvorstandes. Mit Claudia haben unsere Vorarlberger Mitglieder eine glühende Europäerin und unermüdliche Kämpferin für ein besseres Ländle als Landessprecherin bestätigt. Sie steht für klare Ansagen sowie einen konkreten Reformplan für Vorarlberg und spricht auch unbequeme Wahrheiten konsequent an”, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos anlässlich der heutigen Landesmitgliederversammlung von NEOS-Vorarlberg.

Das Team von NEOS in Vorarlberg sei damit optimal für die kommenden Jahre aufgestellt: „Claudia Gamon und ihr Team werden Garant dafür sein, dass Vorarlberg bei den wesentlichen bundesweiten Reformen seinen Beitrag leistet. Sei es in der Gesundheitspolitik, bei einer ehrlichen Debatte über die Spitalslandschaft, bei den Gemeindestrukturen oder in der Bildung, wo wir NEOS endlich den Fokus auf die Zukunft unserer Kinder gerichtet haben und von Anfang an beste Chancen garantieren wollen. Gemeinsam mit dem neu gewählten Landesvorstand und dem Erweiterten Landesvorstand werden wir aber auch die Weichen für die kommenden Wahlen 2029 stellen”, so Hoyos.