Caritas eröffnet erweitertes Pflegezentrum Kirchschlag: Doppelt so viele Pflegeplätze für die Region

Kirchschlag (OTS) -

Gemeinsam mit Landesrätin Teschl-Hofmeister und Bürgermeister Kager eröffneten die Caritasdirektoren Schwertner und Bodmann vergangenen Freitag das erweiterte Pflegezentrum in Kirchschlag. Nach rund zwei Jahren Bauzeit stehen nun insgesamt 74 Pflegeplätze zur Verfügung. Damit wurde die Kapazität des im Jahr 2007 eröffneten Hauses verdoppelt und ein wichtiger Beitrag zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen in der Buckligen Welt geleistet. Die Erweiterung war bereits seit 2018 geplant, musste jedoch pandemiebedingt verschoben werden. Nach dem Spatenstich im November 2024 konnte der Zubau im Juni 2026 fertiggestellt werden.

Die Caritasdirektoren Alexander Bodmann und Klaus Schwertner betonten bei der feierlichen Eröffnung die Wichtigkeit der zusätzlichen Pflegeplätze und dankten dem Team für ihr Engagement während und nach der Bauphase: „Mit der Erweiterung schaffen wir nicht nur zusätzliche Pflegeplätze. Wir schaffen einen Ort, an dem Menschen Geborgenheit, professionelle Begleitung und ein Zuhause finden können. Es ist besonders beeindruckend, mit welchem Engagement und Zusammenhalt das Team vor Ort diese anspruchsvolle Bauphase gemeistert hat.“

Die Erweiterung trägt dem steigenden Bedarf an Pflege- und Betreuungsangeboten Rechnung. Zugleich wurden die Voraussetzungen für modernes, selbstbestimmtes Leben im Alter weiter verbessert. Unter einem Dach arbeiten nun die stationäre Pflege und die mobilen Dienste von Pflege Zuhause Kirchschlag/Zöbern noch enger zusammen. Damit entstehen neue Möglichkeiten für eine durchgängige Begleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf.

„Der Bedarf an Pflege wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Deshalb investieren wir in eine Pflege, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sowie in die Fachkräfte, die sich fürsorglich um unsere Eltern und Großeltern kümmern. Das Pflegezentrum Kirchschlag zeigt, wie zukunftsorientierte Pflege aussehen kann: wohnortnah, professionell und mit hoher Lebensqualität für die Menschen, die hier leben“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

Bürgermeister Karl Kager betont: „Dieses Projekt der Erweiterung unseres Pflegezentrums in Kirchschlag hat einen unschätzbaren Wert für unsere Gemeinde und die ganze Region. Eine Vision wurde ein Projekt und dieses konnte mit dem Land NÖ und der Caritas realisiert und umgesetzt werden. Hier arbeiten Menschen mit Herz für Menschen, die es benötigen. Es ist ein Haus der Begegnung, der Herzlichkeit und des Miteinanders – das kann man spüren.“

Im Rahmen der Eröffnung bedankte sich die Caritas bei allen Beteiligten, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben: beim Land Niederösterreich, der Stadtgemeinde Kirchschlag, bei den Planungs- und Baupartnern sowie besonders bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses. Die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten machte die erfolgreiche Umsetzung des Projekts im laufenden Betrieb möglich.

Das Caritas Pflegezentrum Kirchschlag Haus Johannes der Täufer versteht sich als wichtiger Teil der Region und bietet neben stationärer Langzeitpflege auch Tagesbetreuung sowie Angebote der mobilen Pflege und Betreuung an. Mit seiner familiären Atmosphäre, der Lage inmitten der Natur und einem umfassenden Pflege- und Betreuungskonzept ist das Haus ein wichtiger Baustein der regionalen Pflegeversorgung.

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