Jüngster Bürgermeister Österreichs gewählt

Wien (OTS) -

Österreich hat einen neuen jüngsten Bürgermeister: Der 22-jährige Stefan Krammer wurde am 6. November in der Gemeinderatssitzung zum Bürgermeister von Heugraben im Burgenland gewählt. Damit ist er der jüngste Ortschef in ganz Österreich. Seine Wahl zum Bürgermeister sieht Krammer als Chance, aktiv mitzugestalten. „Ich will zeigen, dass auch junge Menschen Verantwortung übernehmen und etwas bewegen können“, so Stefan Krammer. Der 22-Jährige, der bereits seit 2022 in der Kommunalpolitik aktiv ist, war schon immer politisch interessiert. Eine große Rolle spiele auch die politische Bildung in der Schule und ein gesundes Maß an Allgemeinwissen, betont er. Andere junge Menschen will er ermutigen: „Junge Menschen sollen sich etwas zutrauen und den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Was ist schließlich das Schlimmste, das passieren kann? Natürlich kann man auch scheitern – aber sich nicht einzubringen wäre schlimmer“, betont Stefan Krammer.



Insgesamt gibt es österreichweit 194 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 Jahren. In 18 Gemeinden ist der Ortschef bzw. die Ortschefin sogar unter 30. Die jüngste Bürgermeisterin des Landes ist Nicole Thaller (30 Jahre) aus Hofkirchen im Traunkreis.



In Niederösterreich gibt es 53 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40. Der jüngste ist Johannes Gumprecht aus Hainburg an der Donau (26).



In 42 oberösterreichischen Gemeinden ist der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin unter 40. Oberösterreichs jüngster Bürgermeister ist der 28-jährige Alexander Leutgeb aus Baumgartenberg.



Der Steiermark stehen 29 junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor. Der jüngste steirische Ortschef heißt Lukas Vogl. Der 29-Jährige ist Bürgermeister von Krottendorf-Gaisfeld.



Tirol zählt 30 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 Jahren. Der jüngste von ihnen ist Maximilian Riml aus Sölden (28).



Im Burgenland gibt es insgesamt 16 junge Ortschefinnen und Ortschefs, darunter der jüngste Bürgermeister Österreichs, Stefan Krammer aus Heugraben (22).



Vorarlberg hat zehn junge Gemeindeoberhäupter. Lukas Batlogg aus Düns ist mit 28 Jahren der jüngste Vorarlberger.



Neun Salzburger Gemeinden werden von jungen Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeistern angeführt. Die Jüngste ist Martina Berger aus Schleedorf (31).



Kärnten hat fünf Ortschefinnen und Ortschefs unter 40. Die jüngste ist Andrea Feichtinger-Sacherer (37) aus Kappel am Krappfeld.



Am 12. und 13. November treffen sich junge Ortschefinnen und Ortschefs aus ganz Österreich zu einem Partei- und Bundesländer-übergreifenden Netzwerktreffen in Graz. Zu den Programm-Highlights zählen der Empfang bei der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr und beim steirischen Landeshauptmann, Mario Kunasek, sowie der Abendempfang mit Bundesministerin Claudia Bauer, Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und Gemeindebund Steiermark-Präsident Erwin Dirnberger.



Nähere Details zum Programm finden Sie unter gemeindebund.at. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich willkommen. Wir bitten um Anmeldung an [email protected] .