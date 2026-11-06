YOUNG younion: „MISSION YOUNG“

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „MISSION YOUNG“ fand die 6. Landes- und Bundesjugendkonferenz der YOUNG younion statt. Die Konferenz stand ganz im Zeichen der jungen Generation, ihrer Anliegen und ihrer Zukunft in der Arbeitswelt.

In zahlreichen Diskussionen und mit richtungsweisenden Beschlüssen setzten die Delegierten ein klares Zeichen: Junge Menschen wollen nicht nur von Entscheidungen betroffen sein, sondern ihre Zukunft aktiv mitgestalten. Unsere Stimme zählt – und wir sind bereit, sie zu erheben!

Ein Zukunftspapier für die YOUNG younion

Ein zentraler Bestandteil der Konferenz war die Beschlussfassung des Leitantrags zur Erarbeitung eines gemeinsamen Zukunftspapiers der YOUNG younion. Damit wurde der Grundstein für eine langfristige strategische Ausrichtung der gewerkschaftlichen Jugendarbeit gelegt.

Das Zukunftspapier soll festhalten, wofür die YOUNG younion steht, welche Ziele sie verfolgt und wie die Interessen junger Beschäftigter in den kommenden Jahren noch stärker vertreten werden können.

Neben dieser strategischen Weichenstellung beschäftigten sich die Delegierten mit den Herausforderungen junger Arbeitnehmer:innen. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere die Anliegen von Auszubildenden, bessere Rahmenbedingungen für junge Beschäftigte sowie die Stärkung der Mitbestimmung und der gewerkschaftlichen Jugendvertretung.

Sarah Popernitsch zur Bundesjugendvorsitzenden gewählt

Ein besonderer Höhepunkt der Konferenz waren die Neuwahlen des Wiener Landesjugendpräsidiums und des Bundesjugendpräsidiums.

Mit Sarah Popernitsch wurde erstmals eine Frau zur Bundesjugendvorsitzenden der YOUNG younion gewählt. Sie übernimmt damit die Verantwortung, die Interessen der jungen Beschäftigten auf Bundesebene zu vertreten und die gewerkschaftliche Jugendarbeit in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln.

Ebenfalls gewählt wurden:

Wiener Landesjugendpräsidium:

Sarah POPERNITSCH – 97,44 %

Sarah JORG – 100 %

Manuel CSITKOVICS – 100 %

Jaqueline CAIA – 97,44 %

Manuel POSPISCHIL – 97,44 %

Bundesjugendpräsidium:

Sarah POPERNITSCH – 94,12 %

Vanessa DOMIC – 94,12 %

Lisa OBERLEITNER – 94,12 %

Nico HENSEL – 92,16 %

Stefanie SCHWEIGER – 94,12 %

„Junge Menschen haben Ideen, Visionen und klare Vorstellungen davon, wie ihre Zukunft aussehen soll. Wir müssen ihnen nicht erklären, dass sie die Zukunft sind – wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, die Gegenwart mitzugestalten. Genau dafür steht MISSION YOUNG. Wir wollen nicht nur dabei sein, wenn Entscheidungen getroffen werden. Wir wollen mitreden, mitentscheiden und etwas bewegen“, so Sarah Popernitsch.

Was als Nächstes kommt

Die 6. Bundesjugendkonferenz hat wichtige Weichen für die Zukunft der YOUNG younion gestellt. Mit dem beschlossenen Leitantrag zur Erarbeitung eines Zukunftspapiers beginnt ein gemeinsamer Prozess, der die gewerkschaftliche Jugendarbeit langfristig prägen soll.

Die kommenden Jahre stehen im Zeichen der Umsetzung der beschlossenen Forderungen und der weiteren Stärkung der Jugendvertretung.

MISSION YOUNG ist mehr als ein Motto – es ist unser gemeinsamer Auftrag, die Zukunft aktiv mitzugestalten.