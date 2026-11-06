  • 06.11.2026, 16:28:33
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NEOS zu Mattle: „Begrüßen Umdenken in der ÖVP beim Arbeitsmarktzugang für Asylwerber“

Shetty: „Restriktive Migrationspolitik und rascher Arbeitsmarktzugang sind kein Widerspruch. Erfreulich, dass ein führender ÖVP-Vertreter eine langjährige NEOS-Forderung aufgreift“

Wien (OTS) - 

Als positives Signal wertet NEOS-Klubobmann und Integrationssprecher Yannick Shetty den heutigen Vorstoß des Tiroler Landeshauptmanns Anton Mattle, Asylwerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt ab dem ersten Tag zu ermöglichen.

„Wir NEOS setzen uns bereits seit unserer Gründung für einen rascheren Arbeitsmarktzugang für Asylwerber ein. Dass nun auch ein führender Vertreter der Volkspartei diese Forderung aufgreift, begrüßen wir ausdrücklich. Entscheidend ist jetzt, dass es nicht bei ersten Wortmeldungen bleibt, sondern daraus eine ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung entsteht. Wir NEOS stehen jedenfalls bereit, diese Debatte konstruktiv zu führen“, sagt Shetty.

„Eine restriktive Migrationspolitik und ein rascher Zugang zum Arbeitsmarkt sind kein Widerspruch. Im Gegenteil: Wer arbeiten kann, soll seinen Lebensunterhalt möglichst selbst verdienen, statt auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein. Es muss unser gemeinsames Ziel sein, dass Zuwanderer Steuern zahlen, statt Steuern zu kosten“, so Shetty.

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