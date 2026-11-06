WKÖ-Denk gratuliert: „Innovative Unternehmerinnen prägen das Gewerbe und Handwerk“

Wien (OTS) -

In Österreichs Gewerbe und Handwerk spielen Frauen eine dominierende Rolle. So tragen beispielsweise 60 Prozent der im Vorjahr in der Sparte gegründeten Einzelunternehmen eine weibliche Handschrift. Aber auch in Sachen Innovation und Unternehmergeist prägen starke Unternehmerinnen das Gesicht der Sparte: Das wurde am Donnerstagabend beim Woman in Business Award 2026 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sichtbar.

So wurde die Tiroler Sattlermeisterin Susanne Gleiß-Wegscheider (Sattlerei Gleiß) als Ein-Personen-Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Sie verbindet traditionelles Handwerk mit moderner Technik bei der Anpassung von Reitsätteln.

Sara Kapeller (TWISTOR GmbH) erhielt eine Auszeichnung als Innovatorin des Jahres: Sie wurde mit ihrem patentierten Schneemanagement-System für Dächer und Photovoltaikanlagen gekürt.

„Das Gewerbe und Handwerk gestaltet und formt die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes. Unsere Unternehmerinnen stehen mit ihrer Kreativität, ihrem Engagement und ihrer Innovationskraft dabei zurecht in der ersten Reihe. Ich gratuliere den Siegerinnen des Woman in Business Award 2026 sehr herzlich zur Auszeichnung! Ihre Erfolgsgeschichten sind ein inspirierendes Vorbild für die junge Generation“, sagt Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ.

Auch unter den Nominierten finden sich viele Unternehmerinnen, die zum Gewerbe und Handwerk gezählt werden können, darunter Klara Reisinger (Tischlerei ANREI-Reisinger), Linda Lorenzoni (Gastro Exclusive GmbH, Personaldienstleistungen), Carmen Eckerstorfer (TRAUER.STÜTZ.PUNKT e.U.) und Elisa Wegl (elja Gewichtstiere).

Weiters nominiert waren Natalie Derkits (Alltagsanker, persönliche Dienstleister), Theodora Adler (P.R.T. KG, Fahrzeugtechnik), Hermine Meissl (Meissl Open-Air Solutions GmbH), Marie Boltenstern (BOLTENSTERN GmbH, Kunsthandwerk) sowie Michaela Julia Schreck-Deon (Blitzeblank, Gebäudereinigung). Auch Christina Hirschl und Isabel Tausendschön (Silicon Austria Labs GmbH) waren nominiert - das Unternehmen ist unter anderem in der Mechatronik tätig. (PWK604/HSP)