PRO-GE Binder: Heimische Gemüseproduktion braucht heimische Arbeitsplätze

Wien. (OTS) -

„Dass die Verarbeitung von Marchfeld-Gemüse in Österreich zu einem gewissen Anteil in Österreich bleiben soll, ist erfreulich. Es geht um Versorgungssicherheit und um regionale Wertschöpfung. Es wäre eine Mogelpackung und außerdem nahezu absurd, mitten im Marchfeld mehr hochwertiges Gemüse anzubauen und gleichzeitig Teile der Verarbeitung samt Arbeitsplätzen aus Österreich verschwinden zu lassen“, so der Bundesvorsitzende der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), Reinhold Binder. Der Aufbau von einer industriellen Verarbeitung werde jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, das Ardo-Werk schließt aber bereits im August 2027. ****

„Genauso stark, wie man sich für die Zukunft der Marchfeldbauern eingesetzt hat, muss man nun an einer Perspektive für die rund 240 Beschäftigten des Ardo-Werks arbeiten“, unterstreicht Binder. Derzeit gebe es noch immer einen Stillstand bei den Sozialplan-Verhandlungen, nach sechs Runden wurde immer noch kein faires Angebot vorgelegt. Die PRO-GE fordert eine deutliche Nachbesserung des Angebots sowie eine Arbeitsstiftung. „Aber auch über den Sozialplan hinaus haben sich die Arbeitnehmer:innen eine sichere Zukunft verdient. Die Unternehmen, die die Tiefkühlproduktion übernehmen werden, sollten daher den Beschäftigten des Ardo-Werkes Arbeitsplatzangebote machen“, sagt Binder und appelliert an die Verantwortlichen in Bund und Land, auf die künftigen Verarbeitungsbetriebe einzuwirken und im Bedarfsfall Angebote zur Umqualifizierung zur Verfügung zu stellen. „Hier geht es um Menschen, die bereits jahrelang bei Ardo gearbeitet und Erfahrung gesammelt haben. Sie dürfen nicht im Regen stehen gelassen werden. Heimische Gemüseproduktion braucht heimische Arbeitsplätze“, betont der Gewerkschaftsvorsitzende abschließend.