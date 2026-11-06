„Wohlfühlen in Wien“– Kampagne der Wiener Gesundheitsförderung – WiG stellt Seelische Gesundheit in den Fokus

Wien (OTS) -

Was tut uns gut? Was gibt uns Kraft? Und was hilft uns, auch in herausfordernden Zeiten im Gleichgewicht zu bleiben? Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG hat „Seelische Gesundheit“ zum Jahresschwerpunkt 2026 erklärt und stellt passend dazu ihre Kampagne unter das Motto „Wohlfühlen in Wien“. „Oft sind es die Begegnungen mit anderen Menschen, ein offenes Ohr oder ein bewusster Moment der Ruhe, die uns stärken und dabei helfen, den Alltag gut zu bewältigen. Wenn es um das Wohlbefinden geht, ist die seelische Gesundheit genauso wichtig wie die körperliche. Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG hat dafür zahlreiche Projekte und Angebote für die Wiener*innen“, betonen Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, und Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

„Wohlfühlen in Wien“– Drei Botschaften, die im Alltag stärken

Unter dem Titel „Wohlfühlen in Wien“ werden unterschiedliche Aspekte seelischer Gesundheit aufgegriffen. Drei zentrale Botschaften zeigen, wie wichtig Begegnung, gegenseitige Unterstützung und bewusste Auszeiten für das persönliche Wohlbefinden sind. Zugleich macht die Kampagne auf konkrete Angebote der WiG aufmerksam, die Wiener*innen dabei unterstützen, ihre seelische Gesundheit im Alltag zu stärken.

Wohlfühlen in Wien: Begegnen. Mitmachen. Gemeinsamkeit stärken.

Ein lebendiges Grätzel tut gut – nicht nur uns selbst, sondern auch unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wiener*innen können bei der Wiener Gesundheitsförderung – WiG eine gemeinnützige, nicht gewinnorientierte „Gesunde Idee“ für ihr Grätzel einreichen und eine Förderung für die Umsetzung erhalten.

Wohlfühlen in Wien: Reden. Zuhören. Füreinander da sein.

Austausch, gegenseitige Unterstützung und das Gefühl, nicht allein zu sein, können wesentlich zum Wohlbefinden beitragen. Die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien in der Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist die zentrale Anlaufstelle zum Thema Selbsthilfe, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Die vielfältigen Selbsthilfegruppen bieten Unterstützung zu zahlreichen Themen.

Wohlfühlen in Wien: Innehalten. Zurücklehnen. Kraft tanken.

Seelische Gesundheit bedeutet, das eigene Leben als sinnvoll zu erleben und Wege zu finden, um mit den Anforderungen des Alltags gut zurechtzukommen. Die Broschüre „Seelische Gesundheit macht stark“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG bietet dazu Informationen, Anregungen und praktische Tipps für den Alltag.

Die Umsetzung der Kampagne erfolgt in Kooperation mit stadt wien marketing (swm). Die Sujets sowie Videos der Jahreskampagne „Seelische Gesundheit" sind downloadbar unter wig.or.at/jahreskampagne-2026.

Über die WiG

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Wien. Zentrales Anliegen ist es, einen Beitrag zur Chancengleichheit für ein gesundes bzw. gesünderes Leben zu leisten. Die Aktivitäten, Angebote und Projekte der Wiener Gesundheitsförderung – WiG fördern gesunde Lebensweisen, gesunde Lebenswelten und die seelische Gesundheit aller in Wien lebenden Menschen.