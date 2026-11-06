Robert Hergovich zum neuen Präsidenten des Arbeiter-Samariter-Bund Burgenland gewählt

Wien (OTS) -

Bei der heutigen Landeskonferenz des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Burgenlands wurde Landtagsabgeordneter Robert Hergovich zum neuen Landespräsidenten im Beisein von Samariterbund-Präsident Franz Schnabl und Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller gewählt. Weiters wurde auch der Landesvorstand wurde neu bestellt.

In seiner Antrittsrede würdigte Robert Hergovich die langjährige Arbeit seines Vorgängers Johann Grillenberger, der den Arbeiter-Samariter-Bund Burgenland rund zehn Jahre als Präsident geleitet und maßgeblich weiterentwickelt hat. Unter seiner Führung hat sich der Samariterbund, so Hergovich, zu einer modernen und unverzichtbaren Organisation entwickelt, die sowohl im Rettungswesen als auch in der Pflege einen wichtigen Beitrag für die Menschen im Burgenland leistet. Hergovich dankte Johann Grillenberger für sein langjähriges Engagement und seine Verdienste um die Organisation.

Als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes wurde Johann Grillenberger zum Ehrenmitglied sowie zum Ehrenpräsidenten des Landesverbandes Burgenland ernannt. Sein langjähriger Einsatz und seine Verbundenheit mit dem Samariterbund verdienen besonderen Respekt.

Mit klarer Strategie für die Herausforderungen der Zukunft

Weiters legte Hergovich die Vorhaben für die kommenden Jahre dar. Sein Ziel ist es, den Samariterbund Burgenland organisatorisch, personell und technisch weiterzuentwickeln und damit bestmöglich auf die wachsenden Anforderungen im Rettungswesen und in der Pflege vorzubereiten. Dafür setzt er auf drei zentrale Schwerpunkte.

Ausbildungsoffensive und Modernisierung

„Wer täglich für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen im Einsatz ist, braucht die bestmögliche Ausbildung und zeitgemäße Rahmenbedingungen. Das ist eine Investition in die Zukunft unserer Organisation und zugleich ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeiter:innen. Hier werden wir konsequent weiterarbeiten“, betont Hergovich.

Digitalisierung und künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen

Digitale Technologien und künstliche Intelligenz bieten große Chancen, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und Mitarbeiter:innen im Alltag zu entlasten. „Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Sie muss unseren Mitarbeiter:innen die Arbeit erleichtern und den Menschen zugutekommen. Wenn notwendige Daten digital übertragen werden, sparen wir Zeit und reduzieren Bürokratie“, erklärt der neue Präsident.

Leistungen stärker sichtbar machen

Der ASB Burgenland leistet weit mehr, als vielen Menschen bewusst ist. Mit einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und einer gezielten Informationskampagne soll daher das breite Angebot der Organisation stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. „Unsere knapp 700 Mitarbeitenden leisten täglich wertvolle Arbeit im Rettungsdienst und in der Pflege. Sie helfen Menschen in schwierigen Situationen, übernehmen Verantwortung und sind für viele Burgenländerinnen und Burgenländer eine unverzichtbare Unterstützung. Diese Leistungen verdienen Anerkennung und Sichtbarkeit. Wir wollen künftig noch stärker darüber informieren, was der Samariterbund für die Menschen in unserem Land leistet“, so Hergovich.

Abschließend unterstreicht Hergovich, dass er seine neue Funktion mit großer Verantwortung übernehme und Respekt vor der täglichen Leistung der Mitarbeiter:innen habe. „Der Samariterbund ist weit mehr als eine Einsatzorganisation. Er steht für Menschlichkeit, Solidarität und die Bereitschaft, anderen zu helfen. Diese Werte sind unser Fundament und sollen auch in Zukunft unser Handeln bestimmen“, so der neue ASB-Landespräsident Robert Hergovich.