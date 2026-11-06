Die Parlamentswoche vom 9. bis 13. November 2026

Wien (PK) -

Die Präsidialkonferenz berät nächste Woche über das Programm für die nächsten Sitzungen des Nationalrats. Der Simon-Wiesenthal-Preis wird für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus und für die Aufklärung über den Holocaust verliehen. Im Gedenken an die Novemberpogrome finden weitere Veranstaltungen statt. Eine Fachtagung im Parlament befasst sich mit Barrierefreiheit und Denkmalschutz. Dazu kommen mehrere internationale Termine.

Montag, 9. November 2026

Im Europäischen Parlament in Brüssel findet vom 9. bis 10. November ein Treffen des Gemeinsamen Parlamentarischen Kontrollausschusses für Europol statt. Österreich ist durch Delegationsleiter Wolfgang Gerstl (ÖVP) sowie die weiteren Nationalratsabgeordneten Markus Leinfellner (FPÖ), Reinhold Maier (FPÖ) und Maximilian Köllner (SPÖ) vertreten. Die Teilnehmenden werden sich mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission zur Überarbeitung der Europol-Verordnung, dem Ausbau der Zusammenarbeit von Europol mit Drittländern bei der Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität sowie der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität in der EU befassen. (Belgien, Brüssel)

9 Uhr: Im Gedenken an die Novemberpogrome findet an der Shoah-Namensmauern-Gedenkstätte eine Gedenkfeier und Kranzniederlegung der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt statt. Das Parlament ist durch den Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner und die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures vertreten. Eine Akkreditierung von Medienvertreterinnen und -vertretern bei der IKG Wien ist vorab erforderlich. (Wien, Ostarrichi-Park)

Dienstag, 10. November 2026

Abgeordnete des Tourismusausschusses des Nationalrats besuchen bis 11. November den Bundestag in Berlin. Auf dem Programm steht unter anderem die Teilnahme an einem Fachgespräch im deutschen Tourismusausschuss. (Deutschland, Berlin)

15 Uhr: Unter dem Titel "Aus dem Leben gerissen" sind nach einer Ausstellung im Parlament Lernmaterialien zu jüdischen Schicksalen in Österreich nach 1938 entstanden. Anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome werden sie im Parlament präsentiert. Die Materialien wurden gemeinsam mit der Gedenkstätte Yad Vashem und dem OeAD-Programm ERINNERN:AT erstellt. Sie vermitteln Einblicke in die Vielfalt jüdischen Lebens, die nationalsozialistische Verfolgung und Flucht davor sowie die Lebenswege der Vertriebenen nach 1945.

Nach Eröffnungsworten des Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner und Grußworten des OeAD-Geschäftsführers Jakob Calice hält Yal Richler-Friedman von der Gedenkstätte Yad Vashem einen Impulsvortrag mit dem Titel "Teaching and Learning about the Holocaust from a Jewish Perspective". Anschließend folgt eine Präsentation der Lernmaterialien durch Patrick Siegele von ERINNERN:AT sowie eine Vorstellung ausgewählter Objekte und Lebensgeschichten durch Rifka Junger von der Parlamentsdirektion. (Parlament, Lokal 7 Egon Schiele)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Präsentation: "Aus dem Leben gerissen" Neue Lernmaterialen zu jüdischen Schicksalen in Österreich nach dem "Anschluss" 1938 | Parlament Österreich

Mittwoch, 11. November 2026

9.30 Uhr: Wie Denkmalschutz und Barrierefreiheit zusammen gut funktionieren können, steht im Mittelpunkt der Fachtagung "Barrierefreiheit im Denkmal". Nach der Begrüßung durch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, den Präsidenten des Bundesdenkmalamtes Christoph Bazil und die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen Christine Steger folgen fünf Impulsvorträge.

Christine Steger wird von Erfahrungen aus Schlichtungen berichten, Petra Weiss und Beatrix Hoche-Donaubauer vom Bundesdenkmalamt über aktuelle Ansätze in der Baudenkmalpflege. Barbara Sima-Ruml vom Denkmalbeirat referiert zum Thema "Barrierefreies Bauen in der Lehre", Christine Barz von der Kantonalen Denkmalpflege Zürich gewährt Einblicke in Spannungsfelder und praxisorientierte Lösungen in der Schweizer Stadt Winterthur und Clemens Novak von der Bundesimmobiliengesellschaft spricht über Barrierefreiheit für Wissenschaftsbauten. Anschließend werden Beispiele aus der Praxis der Baudenkmalpflege in Österreich vorgestellt. (Parlament, Lokal 2 Elise Richter)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Fachtagung Barrierefreiheit im Denkmal: Anspruch, Praxis, Zukunft | Parlament Österreich

Donnerstag, 12. November 2026

10.30 Uhr: Die Präsidialkonferenz legt die Tagesordnungen für die nächsten Plenarsitzungen des Nationalrats fest. Mehr Informationen finden Sie in den Aussendungen "TOP im Nationalrat" der Parlamentskorrespondenz. (Parlament, Präsidiale)

17 Uhr: Der Simon-Wiesenthal-Preis für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus und für die Aufklärung über den Holocaust wird zum fünften Mal im Parlament verliehen. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis ist nach dem Architekten, Schriftsteller und Publizisten Simon Wiesenthal benannt. Im Rahmen der Preisverleihung werden auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gewürdigt, deren Lebensgeschichten einen Beitrag zur Weitergabe und Bewahrung der Erinnerung an die Shoah leisten.

Zweiter Nationalratspräsident und Vorsitzender des Kuratoriums des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus Peter Haubner spricht die Eröffnungsworte. Nach Grußworten der Enkelin von Simon Wiesenthal Racheli Kreisberg wird der Preis in drei Kategorien vergeben. Jury-Vorsitzende Katharina von Schnurbein gibt anschließend einen Impuls unter dem Titel "Fünf Jahre Simon-Wiesenthal-Preis: Mehr als eine Auszeichnung. Ein Auftrag", ehe die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen durch Haubner sowie die Vorständinnen des Nationalfonds Hannah Lessing und Judith Pfeffer geehrt werden. ORF-Journalistin Lisa Gadenstätter führt durch die Preisverleihung. (Parlament, Nationalratssaal)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Verleihung des Simon-Wiesenthal-Preises 2025 | Parlament Österreich

(Schluss) kar/lan

HINWEIS: Aktuelle Termine finden Sie im Online-Terminkalender des Parlaments. Medienvertreterinnen und -vertreter werden ersucht, sich für Film- und Fotoaufnahmen vorab unter [email protected] anzumelden.

Folgen Sie den offiziellen Kommunikationskanälen des österreichischen Parlaments oder melden Sie sich für ein E-Mail-Abo der Parlamentskorrespondenz an.