FPÖ – Schnedlitz: „Marterbauer-Effekt ist schon wieder Geschichte – Flucht der SPÖ-Wähler muss Verlierer-Ampel beenden!“

Wien (OTS) -

Der massive Wählerschwund der SPÖ, der laut einer aktuellen Erhebung des OGM-Instituts bereits einer halben Million Wählerstimmen entspricht, sorgt für heftige Kritik seitens der Freiheitlichen. FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz kritisierte heute das vollkommene Chaos bei den Sozialdemokraten als direktes Ergebnis einer Politik gegen die eigene Bevölkerung. „Eine halbe Million Wähler zu verlieren, ist keine Pechsträhne, sondern das Zeugnis eines Totalversagens. Der marxistische Kurs ist krachend gescheitert, weil er eine Politik für linke Eliten in den Städten macht, aber auf die hart arbeitenden Menschen, die Familien und unsere Pensionisten komplett vergessen hat. Die Quittung dafür ist eine historische Wählerflucht!“

Der vermeintliche „Retter“ der SPÖ, Finanzminister Marterbauer, sei bereits gescheitert. Schnedlitz: „Wie aktuelle Umfragen zeigen, ist der ‚Marterbauer-Effekt‘ bereits wieder Geschichte – so es einen solchen überhaupt jemals gegeben hat. Der Grund dafür ist klar: Die Österreicher lassen sich nicht für dumm verkaufen. Die SPÖ bleibt auch unter Marterbauer ihrer inhaltlichen Linie treu. Es ist dieselbe abgehobene, bevölkerungsfeindliche Politik in einer neuen Verpackung. Die SPÖ hat bald mehr Vorsitzende und Aufpasser wie Kucher und Holzleitner als Wähler. Das ist keine Partei mehr, sondern eine politische Selbsthilfegruppe!“, so Schnedlitz.

Dieses interne Chaos habe aber massive Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der gesamten Bundesregierung, erklärte Schnedlitz: „Eine Partei, die nur noch mit sich selbst, mit Postenschacher und internen Machtkämpfen beschäftigt ist, kann kein Land regieren. Jeder Tag, an dem diese Verlierer-Ampel länger im Amt ist, ist ein verlorener Tag für Österreich. Die SPÖ soll ihre heutigen Parteisitzungen gleich dazu nutzen, um das einzig Richtige zu tun: Das Ende dieser Chaos-Regierung zu beschließen und den Weg für Neuwahlen freizumachen!“

Abschließend hielt Schnedlitz fest: „Österreich braucht eine stabile und handlungsfähige Regierung, die die Interessen der eigenen Bevölkerung vertritt. Das ist mit dieser zerstrittenen Truppe unmöglich. Nur eine von einem Volkskanzler Herbert Kickl geführte FPÖ wird den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, für Sicherheit sorgen, die Teuerung bekämpfen und eine Politik für unser Österreich machen!“